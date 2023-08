Vallejo: oficial despedido tras dispararle mortalmente a Sean Monterrosa podría volver a su trabajo

El oficial que fue despedido por disparar y matar a un hombre durante las protestas de George Floyd en Vallejo en 2020 podría recuperar su trabajo luego de prevalecer en el arbitraje.

Michael Rains, abogado de la Asociación de Oficiales de Policía de Vallejo, dijo que "varias fuentes creíbles" le han dicho que el despido del detective Jarrett Tonn ha sido revocado en un arbitraje.

Tonn fue despedido de la policía de Vallejo después de dispararle a Sean Monterrosa, de 22 años, de San Francisco, afuera de una tienda Walgreens en Redwood Street durante las primeras horas de la mañana del 2 de junio de 2020.

El Departamento de Policía de Vallejo no ha comentado si Tonn regresará.

Tonn y otros dos oficiales estaban respondiendo a presuntos informes de saqueo en una tienda en una camioneta sin identificación. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Tonn, que está sentado en el asiento trasero del vehículo, colocando un rifle de asalto estilo AR-15 entre los dos oficiales y disparando cinco veces a través del parabrisas a Monterrosa mientras el vehículo policial se acercaba a la tienda.

Monterrosa murió poco tiempo después.

La policía de Vallejo ha alegado que Tonn disparó contra Monterrosa porque confundió un martillo en el bolsillo de la sudadera de Monterrosa con la culata de una pistola.

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, abrió en mayo de 2021 una investigación sobre el tiroteo, pero no ha habido actualizaciones sobre ese caso y la oficina de Bonta no hará comentarios sobre los casos abiertos.

Al principio, Tonn fue puesto en licencia administrativa por la muerte a tiros, pero fue despedido en 2021 por el entonces jefe Shawny Williams, quien determinó que Monterrosa estaba de rodillas con las manos levantadas cuando le dispararon.

Rains, quien representó a otros dos oficiales despedidos por Williams, y prevaleció, dijo que la reinstalación de Tonn fue la decisión correcta. Rains dijo el domingo que Tonn aplicó un uso razonable y legal de la fuerza en el caso Monterrosa, y que Williams se equivocó al despedirlo.

"Estos son sólo tres de tres ahora con Williams", dijo, refiriéndose a los tres oficiales que ahora han recuperado sus trabajos. "Esto demuestra el fracaso colosal que fue como jefe en todos los aspectos. Estoy feliz por Tonn, se lo merece".

Rains no representó a Tonn en este caso.

Pero otros ven la muerte a tiros de Monterrosa como una mancha oscura en un departamento conocido por años de tiroteos por parte de agentes.

La oficina legal de John Burris presentó una demanda de derechos civiles contra la ciudad de Vallejo y su Departamento de Policía por la muerte de Monterrosa, citando supuesta manipulación de pruebas y actuación negligente al no reprender o volver a entrenar a Tonn previamente a pesar de un "historial impactante de disparar su arma". contra los civiles".

La oficina de Burris ya no representa el caso y la familia ahora está representada por un nuevo abogado, John Coyle, con un juicio con jurado programado para enero de 2025, según los registros judiciales.

Sin embargo, Burris comentó el domingo sobre la reinstalación de Tonn, diciendo que estaba decepcionado pero no sorprendido por la medida, porque los árbitros en estos casos están "sesgados" hacia la policía.

"Aunque la policía pudo haber cometido en este caso un acto escandaloso, no es sorprendente que haya sucedido, y sucede la mayoría de las veces", dijo.

Cuando se le preguntó si confiaba en que Bonta presentaría cargos contra Tonn, Burris se rió entre dientes y dijo que esperaría y vería.

"No aguantaría la respiración", dijo.

Tonn había disparado previamente a tres personas durante cinco años en Vallejo mientras estaba de servicio, y se encontró que ninguna de ellas portaba armas de fuego, una décima parte del total de 32 tiroteos cometidos por el departamento en una década, según el abogado Ben Nisenbaum.

La abogada de derechos civiles de Vallejo, Melissa Nold, que representa a familias de personas asesinadas por la policía de Vallejo, dijo que la decisión de traer de regreso a Tonn estaba en proceso desde el momento en que Williams lo despidió.

"Desafortunadamente, no me sorprende este preocupante giro de los acontecimientos porque un denunciante me notificó el año pasado por correo electrónico que Tonn estaba trabajando en un acuerdo para recuperar su trabajo una vez que amenazaron y echaron al Jefe Williams", dijo Nold.

Williams renunció abruptamente en noviembre pasado. Williams fue criticado repetidamente por la Asociación de Oficiales de Policía de Vallejo, el sindicato de las oficinas, que previamente había votado "no confianza" en él y lo culpó por todo, desde el desgaste hasta la alta criminalidad en la ciudad. Pero los defensores de las familias de los asesinados por la policía dijeron que Williams había estado logrando avances en la limpieza de un departamento que había llamado la atención internacional por ser violento. Durante el mandato de Williams, no hubo tiroteos policiales tras la muerte de Monterrosa.

Nold atribuye parte de la culpa del regreso de Tonn a la ciudad, que, según ella, "no hizo ningún esfuerzo" para apoyar su despido. Nold dijo que todavía esperan que Bonta presente cargos penales contra Tonn y que habrá esfuerzos para que también se le retire la certificación como oficial.

"Él nunca más podrá volver a las calles de Vallejo", dijo. "La responsabilidad que crearía al estar aquí es astronómica, pero lamentablemente nadie en la oficina del fiscal de la ciudad es lo suficientemente inteligente como para entender y/o son demasiado corruptos y corruptos para preocuparse".

En mayo, un juez del condado de Solano determinó que la Fiscalía de la ciudad de Vallejo violó la ley al destruir deliberadamente pruebas en casos relacionados con tiroteos policiales.

La ciudad de Vallejo no respondió a una solicitud de comentarios.

Los miembros de la familia de Monterrosa y sus defensores planean presentarse a la reunión del Concejo Municipal de Vallejo el 12 de septiembre para protestar por el regreso de Tonn, dijo Nold.

La familia también llevará a cabo una conferencia de prensa "Juez 4 Sean Monterrosa" el jueves a las 11 a.m. en el Ayuntamiento de Vallejo, 555 Santa Clara St., Vallejo.