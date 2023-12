“Que mejor regalo puedo esperar esta navidad”, familias del Área de la Bahía se reúnen con seres queridos que no habían visto en más de 20 años

Abrazos, risas y lágrimas de alegría, así fue como 50 adultos mayores se reunieron por primera vez en años con sus hijos y nietos que migraron a Estados Unidos y por algún motivo no pueden regresar a México a visitarlos.

Tal es el caso de Israel Suárez Alvarado, que no ha visto a su madre en 23 años. Asegura que será la primera vez que su hijo de 19 años la vea, por lo que él y su familia fueron unos de los primeros en llegar a la iglesia San Francisco de Asís en East Palo Alto, donde cientos de familiares esperaban ansiosos la llegada de las Palomas Mensajeras.

Otra afortunada de este programa es la familia de Silvia de Gorreta de Caballero quien vino a reunirse con su hermana, cuenta que gracias a las Palomas Mensajeras los hijos de sus sobrinas por fin conocerán a sus abuelitos.

Cada uno con una historia pero la esperanza los llevó a iniciar el proceso, que de acuerdo a Israel fue un proceso muy fácil, “ tan tan fácil que no lo puedo creer, se me hace increíble que todavía hasta ahorita no lo puedo creer de que voy a ver a mi mamá gracias a este programa”.

Fueron tres las organizaciones que se unieron para hacer este evento posible.

Una de las organizadoras es Margarita Cuevas, quien explica los adultos mayores vienen del municipio Artiaga en Michoacán, esta es la sexta vez que lo hacen pero la primera vez que llegan para Navidad.

Las personas que pueden calificar son personas mayores de 65 años, que no tengan récord criminal, ni hayan sido deportados y estén interesados en venir a este país y reencontrarse con su familia y debe haber una persona que los recibe y costee todos sus gastos, explica Margarita.

Tras varias horas de espera, llegaron los autobuses y el tan esperado reencuentro.

“Muy contenta, muy feliz, después de mucho tiempo, como 20 años, la emoción de verlos a mis hijos”, fue lo que conto Isabel Alvarado, una de las participantes.

Israel dice que no pudo haber tenido mejor regalo de navidad, “ver a mi mamá ese regalo no tiene precio”, aseguró.

Él ya se pidió dos semanas de vacaciones para estar juntos, e Isabel se turnará para estar con cada uno de sus hijos en California.

Pero una vez las Palomas regresen a México, su visa de turista ahora les permitirá venir a visitar a sus seres queridos cuantas veces deseen por los siguientes 10 años.

Si alguien está interesado en este programa para traer o visitar un familiar, se pueden contactar con:

José Luis Cuevas Ontiveros al +52 (753) 534-6282 o mmsinfronteras@gmail.com