Fiscal General de California investigará muerte de joven hispana a manos de la policía de Vallejo

El Fiscal General de California dijo el jueves que su oficina revisará el tiroteo de un joven hispano que murió a manos de la policía en Vallejo el 2 de junio de 2020.

Rob Bonta, fiscal del estado, criticó repetidamente a la fiscal de distrito del condado Solano, Krishna Abrams, por no realizar su propia revisión de la muerte de Sean Monterrosa, de 22 años, diciendo que era completamente capaz pero que decidió no hacerlo. El predecesor de Bonta, Xavier Becerra, se había negado a retomar la investigación por el mismo motivo.

"Dejé en claro que ella debería realizar la investigación", dijo Bonta. “En caso de que ella no lo haga, lo haremos porque la justicia requiere un proceso completo, no un proceso que termina con una investigación y un archivo que está acumulando polvo en el escritorio de alguien en alguna parte, sino una revisión de esa investigación y una decisión. "

Abrams había pedido a la Oficina del Fiscal General que se hiciera cargo de la investigación y dijo en junio que "se necesita una revisión independiente en este momento para restaurar la confianza pública y brindar credibilidad, transparencia y supervisión".

En un comunicado el jueves, Abrams acusó al Fiscal General de "jugar a la política con uno de los problemas más críticos y divisivos en nuestras comunidades hoy en día: las muertes de oficiales involucrados".

La oficina de Bonta dijo que la investigación de los funcionarios locales sobre la muerte de Monterrosa se completó el 10 de marzo y se entregó a la oficina de Abrams para su revisión. Pero Abrams, dijo, intentó entregar el archivo a la oficina del fiscal general "sin invitación ni aviso".

Abrams, sin embargo, dijo que habló con Bonta el jueves por la mañana, y “Sr. Bonta declaró que su departamento no revisaría el caso debido a que los fondos no estarán disponibles hasta el 1 de julio. Una hora después de mi conferencia telefónica esta mañana con el Sr. Bonta, me notificó que su departamento estaría revisando el caso, dando marcha atrás por completo ".

En respuesta, la oficina de Bonta dijo que, durante su llamada, el Fiscal General había "dejado en claro que el fiscal del distrito debería revisar la investigación", pero Abrams se negó a realizar la revisión.

Una ley que entrará en vigencia en julio requerirá que el Fiscal General investigue los tiroteos de civiles desarmados que involucran a oficiales de policía. Pero Bonta dijo que no se aplica en este caso.

Monterrosa, de San Francisco, fue asesinado el 2 de junio por un oficial que disparó cinco veces a través del parabrisas de un auto de la policía, alcanzando a Monterrosa una vez. Se sospechaba que robaba en una farmacia en medio de protestas nacionales por los asesinatos cometidos por la policía.

El jefe de policía de Vallejo, Shawny Williams, dijo inicialmente que Monterrosa se arrodilló y puso las manos por encima de la cintura, revelando lo que el oficial interpretó como la culata de una pistola. Más tarde dijo que un detective describió haber visto a Monterrosa "volviéndose hacia los oficiales en una posición agachada, medio arrodillada, como si estuviera preparándose para disparar", sin embargo, resultó ser un martillo de 15 pulgadas en el bolsillo de su sudadera.

El abogado de derechos civiles John Burris, que representa a la familia Monterrosa en una demanda por homicidio culposo, dijo que está agradecido de que Bonta revise el caso.

"El personal de comando de la policía de Vallejo sabía o debería haber sabido que este era el cuarto tiroteo de Tonn en cinco años y al no disciplinar a los oficiales por mala conducta, el personal de comando de la policía de Vallejo esencialmente ratificó la mala conducta", dijo Burris en un comunicado.

El parabrisas, considerado una prueba clave, fue destruido, lo que llevó a los funcionarios de la ciudad a buscar una investigación criminal sobre cómo sucedió.

El Departamento de Policía de Vallejo también ha sido objeto de repetidas críticas en otros casos.

Por separado, en julio, Williams dijo que estaba iniciando una investigación independiente después de que dos personas del departamento dijeron que los agentes tenían sus insignias dobladas para marcar los asesinatos en servicio.

El departamento ha tenido varios otros asesinatos controvertidos por parte de la policía, incluido el de Willie McCoy, de 20 años, de Suisun City, en febrero de 2019. McCoy fue asesinado después de quedarse dormido con una pistola en su regazo en su automóvil en un drive-thru de Taco Bell. Seis agentes de Vallejo dispararon 55 tiros.

Vallejo acordó en noviembre pagar $ 750,000 para resolver una demanda de derechos civiles de Carl Edwards, un manitas que quedó ensangrentado después de que la policía de Vallejo lo golpeara y estrangulara en 2017.

Bonta dijo que no hay un plazo para completar lo que dijo que sería una investigación imparcial y exhaustiva de la muerte de Monterrosa.

"Dondequiera que nos lleven los hechos y la ley, ahí es donde iremos", dijo. "Si hay irregularidades, lo sacaremos a la luz. Si los hechos no conducen a una decisión de acusación, se lo explicaremos ".

El senador estatal Bill Dodd, un demócrata de la cercana Napa, elogió la decisión de Bonta y dijo que siempre había querido una investigación independiente. "Es crucial que tengamos una revisión exhaustiva e imparcial de los hechos y que obtengamos responsabilidad por cualquier delito", dijo Dodd en un comunicado.