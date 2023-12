Campaña Las Posadas Holiday Shopping busca apoyar a vendedores ambulantes de San Francisco

La ciudad de San Francisco y diferentes organizaciones lanzaron el jueves la campaña Las Posadas Holiday Shopping en un esfuerzo por incentivar a las personas para que hagan sus compras navideñas en negocios locales y en los dos mercados asignados a los vendedores ambulantes que antes estaban en el área de La Misión.

El desalojo por 90 día de los vendedores ambulantes ha causado gran controversia ya que a pesar de estar instalados en otras áreas sus ventas se han visto afectadas por la falta de clientela.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Sin embargo, esta nueva iniciativa busca dar a conocer los espacios donde se encuentran para que los residentes puedan contribuir comprándoles sus productos.

"Estamos lanzando esta campaña para continuar apoyando la sostenibilidad a largo plazo de nuestros proveedores autorizados en la Misión", dijo el alcalde Breed. "Mientras trabajamos en la creación de vías económicas para apoyar a los propietarios de pequeñas empresas del vecindario, no podemos perder de vista que necesitamos ofrecer calles seguras y limpias para que todo el vecindario pueda prosperar".

"No sólo estamos haciendo que nuestras calles sean más seguras y acogedoras para los residentes y visitantes, sino que también estamos encantados de lanzar esta campaña navideña para impulsar a nuestros negocios locales y a los vendedores ambulantes permitidos", dijo la supervisora ​​Hillary Ronen, quien representa al Distrito de la Misión.

Latino Task Force, Calle 24 Latino Cultural District, Clecha y The Mission Loteria- Campaign, y The Mission Economic Development Agency (MEDA) son las organizaciones que estarán apoyando los eventos gratuitos que se llevarán a cabo durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Los mercados El Tiangue y La Placita son los lugares en los que vendedores de La Misión estarán ofreciendo sus productos.

Autoridades explicaron que cuando las personas realicen compras en estos mercados y en otros lugares participantes, obtendrán una pieza de juego de edición limitada diseñada por artistas locales y podrá participar en la próxima rifa del 9 de diciembre en la Noche Festiva de Mission Loteria en Plaza Adelante.

Este evento contará con presentaciones de mariachi en vivo y $500 en efectivo y premios.

A continuación, una lista de los eventos que se llevarán a cabo durante la época festiva:

Misión Lotería Noche Festiva

Se realizará el sábado 9 de diciembre en la Plaza Adelante ubicada en el 2301 de Mission Street.

Las personas podrán acudir desde las 4:00 p.m., hasta las 9:00 p.m., y disfrutarán de Noche de juegos de Mission Lotería, presentaciones de mariachi en vivo, premios de la rifa y compras.

Compras navideñas en El Tiangue

Se llevará a cabo el 10 de diciembre del 2023 en el mercado El Tiangue ubicado en el 2137 de Mission Street desde las 12:00 p.m., hasta las 4:00 p.m.

Los asistentes podrán disfrutar de Papá Noel, el encendido del árbol de Navidad, tomar fotografías en el fotomatón de invierno, decorar galletas, disfrutar de refrigerios y refrescos.

Viernes de Plaza: Concurso de cocina navideña Abuelita Cook-Off

Será el viernes 15 de diciembre de 2023 desde las 5:00 p.m., hasta las 7:30 p.m., en La Placita 24th Street y Capp Street

El Abuelita Cook-Off será un evento lleno de diversión que mostrará la cultura y la creatividad de la comunidad. Diez concursantes presentarán su plato festivo tradicional favorito para competir por premios en efectivo de hasta $1,000.00.

Los vendedores de La Placita también estarán disponibles para vender productos y regalos navideños.

Ventana emergente de vendedores del Grupo de Trabajo Latino durante las festividades

Se llevará a cabo el 21 de diciembre desde las 4:00 p.m., hasta las 7:00 p.m., en la Escuela vocacional y de idiomas de Mission ubicada en el 701 Alabama.

Los residentes podrán disfrutar de comida, refrescos, compras, música, compras navideñas.

Celebración y compras del Día de los Reyes en El Tiangue y La Placita

Será el 6 de enero de 2024 desde las 12:00 p.m., hasta las 4:00 p.m., en el mercado El Tiangue ubicado en el 2137 Misión y en La Placita 24th Street y Capp Street.

Habrá comida, refrescos, obsequios, compras, actividades infantiles.

Misión Lotería en El Tiangue

Se llevará a cabo el sábado 13 de enero de 2024 y sábado 20 de enero de 2024 desde las 12:00 p.m., hasta las 4:00 p.m., en el mercado El Tiangue.

Los asistentes podrán disfrutar de una mesa dentro del mercado para compartir materiales y suministros para que la gente juegue la Lotería de la Misión mientras compran con los vendedores dentro de la plaza.

Los ganadores recibirán tarjetas de regalo, productos y otros premios. También habrá comida, refrescos, entretenimiento en vivo.

Misión Lotería en La Placita

Se realizará el sábado 17 de febrero del 2024 y el sábado 24 de febrero de 2024 desde las 12:00 p.m., hasta las 4:00 p.m.

Las personas podrán disfrutar una mesa dentro de La Placita para compartir materiales y suministros para que la gente juegue a la Lotería de la Misión con vendedores de compras dentro de la plaza.

Los ganadores recibirán tarjetas de regalo, productos y otros premios.

Es importante destacar que el mercado El Tiangue funciona de lunes a domingo desde las 10:00 a.m., hasta las 6:00 p.m., mientras que La Placita está abierta de martes a sábado de 10:00 a.m., a 6:00 p.m.