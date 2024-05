Terror en Antioch: cacería humana de sospechoso de homicidio ocurrido en Stockton

Residentes de un vecindario vivieron seis horas de terror luego de que un sospechoso de homicidio en Stockton desatara una cacería humana el lunes en Antioch.

Alguaciles federales desplegaron un operativo en el área de Gentrytown Drive, Putnam Street, Jefferson Way, Monroe Court y Madison Court para arrestar al indivividuo .

Durante el despliegue policial todos los residentes debieron permanecer bajo encierro preventivo mientras autoridades fuertemente armadas buscaban al sospechoso identificado como Carlos Palacios, de 28 años,

Un residente, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato, compartió con Telemundo 48 un video en el que aseguró se ve a Palacios corriendo detrás de las casas y saltando las defensas.

“Tenía acá a mi nieto y la verdad si sentí mucho miedo porque no sabes, llegas a tu casa, abres tu puerta y te metes, pero tú no sabes si está en la yarda por detrás o si te lo puedes encontrar, no sabes”, aseguró una residente, quien prefirió no ser identificada.

La policía también usó un helicóptero para buscar al sospechoso.

“Escuché que decían ´ Carlos sal con las manos en alto, tenemos rodeada la casa´”, relató otra residente que no quiso ser identificada.

Según el equipo de alguaciles buscaban a Palacios por un homicidio en Stockton, al norte de California. Ellos aseguraron que el sospechoso huyó en una bicicleta y a pie, lograron encontrarlo escondido detrás de un portón de una casa.

Autoridades no confirmaron si el sujeto estaba armado ni ofrecieron detalles del homicidio.