Familia pide que se juzgue como adulto a sospechoso de asesinar a 2 hermanos hispanos en Oakland

La familia de Jazy y Angel Sotelo García considera que la fiscalía del condado Alameda no está manejando correctamente el caso de los homicidios de los 2 hermanos asesinados en una fiesta en Oakland.

“Mis hijos ni siquiera lo conocían a él (el sospechoso). No le hicieron nada, porque yo entiendo cuando tú le quitas la vida a alguien por defender la tuya, pero Jazy y Ángel no lo conocían. Entonces por qué si él tuvo el valor de agarrar un arma y quitarles la vida a mis hijos, por qué la justicia no tiene el mismo valor para darle una buena pena”, aseguró María García, mamá de los hermanos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Esta madre de familia sigue pidiéndole a la fiscalía del condado Alameda que el acusado de asesinar a sus hijos sea juzgado como adulto. Es que el caso se ha mantenido en el tribunal de menores y el acusado podría llegar a purgar una pena de 7 años por ambos homicidios.

“Y en 7 años, yo volveré a tener un hijo de 17 y uno de 15 y qué probabilidades hay de que no me los vuelva a matar”, indicó María.

Jazy y Ángel Sotelo García murieron el 1 de octubre de 2022 durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en una casa en Oakland.

Según la policía, los hermanos, estudiantes de la preparatoria Berkeley fueron víctimas inocentes.

“Ir al panteón a visitarlos se me hace algo tan triste. Yo soñaba con ir a visitarlos con sus esposas, con sus hijos, no aquí”, afirmó María.

Hasta ahora, la fiscalía solo ha impuesto cargos a un sospechoso quien estaba a 6 semanas de cumplir los 18 años cuando ocurrió el crimen.

La familia también dijo que se reunieron con la fiscalía del condado Alameda en marzo de este año, y que les entregaron cartas de amigos y familiares pidiéndoles que este caso sea tratado en la corte de adultos, por lo que se han unido al movimiento que pide la destitución de la fiscal Pamela Price.

“Estamos pidiendo que la DA Pamela Price revise el caso una vez más. Sentimos que no hemos tenido un proceso hecho y derecho”, aseveró Melanie García, prima de Ángel y Jazy.

Telemundo 48 se comunicó con la fiscalía del condado Alameda y el Departamento de Libertad Condicional del condado pero ambas agencias declinaron brindar información sobre el caso.

María tiene 4 hijos más y por ellos aseguró, que seguirá intentando que las muertes de Ángel y Jazy no sean olvidadas.

“Desde que pasó lo de Jazy y Ángel ya no veo el mundo cómo antes, lo veía porque la gente y ahí va quitando la vida como si te diera un pellizco, y siento que esto va pasando porque saben que la justicia no los está castigando como los debería de castigar”, dijo María.

La familia comentó que el acusado se volverá a presentar en corte el próximo 21 de mayo en el Tribunal de Menores de San Leandro.