Delincuentes se hacen pasar por el “Sobador de San José” para estafar a sus víctimas

Cientos de dólares han perdido decenas de personas que, buscando los servicios del llamado “Sobador de San José” han caído víctimas de estafa.

Guillermo Olmedo aseguró que lleva meses recibiendo gente que llega a su consultorio engañados por un perfil falso de Facebook en el que se hacen pasar por él.

“Piden $200 primero, otros $150, a otros ya les pidieron de $500 a $700 y ya les están pidiendo mucho, entonces pedimos a las autoridades la ayuda”, indicó Guillermo.

El último perfil falso del que tiene reporte se hacía llamar ‘Curando el Universo’, con más de 400 mil seguidores, estaba activo hasta hace solo unos días. Allí compartían los videos de Guillermo para engañar a la gente cobrándoles depósitos por citas falsas.

Una de esas víctimas fue Clemente Martínez, residente de Oregon quien compartió con Telemundo 48 pruebas y aseguró que manejó hasta San José esperanzado curarse de un dolor de cintura.

“Me pidieron un depósito de $150 para poder conseguir la cita y yo fui, fui a buscar al señor Guillermo a San José y cuando llegué ahí a la oficina, todo estaba cerrado”, explicó Clemente.

Al pedir explicación a la misma página donde hizo la cita, le contestaron este mensaje diciendo: ‘nunca confíes en nadie, somos estafadores de Ohio, sorry por la molestia”.

“Frustrado porque la verdad no me esperaba eso. Hice un viaje de 12 horas para California, tuve que rentar un hotel allá, tuve que perder 3 días de trabajo. La verdad eso fue lo que más me dolió que me hicieron perder tiempo sin conseguir nada”, dijo Clemente.

En California se llama robo con falsos pretextos y es un delito que puede llegar a ser una falta grave, por eso debe reportarse con la policía, incluso si ya pasaron semanas o meses.

“Si alguien viene desde Oregon para San José, debe hablar con la policía de San José porque parece que el fraude pasó en San José, pero también con la policía de Oregon también”, afirmó Javier Ríos, abogado criminalista.

El Buró de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés) señaló cuáles son las banderas rojas que no se deben dejar pasar.

“Le piden el dinero por avanzado en total, esa es una bandera roja. También cómo le piden el dinero. Si es que la llevan a otra página o plataforma de dinero que nunca ha usado, tenga mucho cuidado con eso”, explicó Alma Galván, portavoz del Buró de Mejores Negocios.

Guillermo aseguró que ellos también han hecho la denuncia con las autoridades.

Telemundo 48 le preguntó a la policía de San José por este caso y nos comentaron que recibieron la denuncia en diciembre del año pasado, que llevaron a cabo una investigación, pero se agotaron todas las pistas, por lo que harán un seguimiento si reciben nuevos detalles.

Por su parte, Guillermo y su esposa aclaran cuál es el método para no dejarse engañar.

“En TikTok, en Instagram, tenemos nuestro link para que ellos puedan hacer su propia cita, pero solamente una vez al mes salen las citas el último lunes de cada mes a las 5:00 p.m., pedimos solamente $50 no más dinero”, aseveró Elizabeth Pérez de Anda, esposa de Guillermo Olmedo.

Recuerda también que es importante que denuncies esas páginas fraudulentas con la misma red social y que no importa si es poco dinero, siempre repórtalo con la policía.