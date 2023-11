Comerciantes frustrados  ante pocas ventas a pesar de ser reubicados en San Francisco

Han pasado tres días desde que comenzó la prohibición de venta para comerciantes ambulantes en la calle Misión de San Francisco, sin embargo, aunque para líderes locales esta medida es algo positivo, los afectados aseguran estar sufriendo las consecuencias.

"Aquí estamos con todo el entusiasmo, quisiera que esto levantará que se moviera, pero ¿de dónde?, no hay gente, la gente no entra estamos solos aquí", aseguró Sofía López, vendedora ambulante.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Sofía por años vendió su mercancía de manera legal en La Misión, pero desde este lunes fue reubicada en un espacio habilitado por la ciudad en 24th Street donde asegura que desde que llegó solo ha vendido un artículo de $25.

"Que Navidad vamos a pasar, cómo le voy a dar un regalo a mi nieto si no tengo nada decía ´ma quiero que me compres esto´ le dije hijo creo que no va a haber regalo", aseguró Sofía.

Todos los vendedores ambulantes de mercancía tienen prohibido vender en la Misión durante 90 días.

Telemundo 48 hizo un recorrido por el área de la estación del Bart en 16th Street y constatamos que no había presencia de vendedores ambulantes. Lo que sí presenciamos fue a oficiales de policía y trabajadores públicos.

En la estación del Bart y 24 Street no había a ningún comerciante legal, pero sí varios que no quisieron hablar y rápidamente empacaron sus cosas.

La supervisora Hillary Ronen aseguró que el plan está funcionando, y en su mayoría las calles están libres y limpias.

Ronen se refirió a los vendedores infractores indicando:

"Cuando los trabajadores de la ciudad van para su descanso o almorzar a veces algunos vendedores aparecen, pero al momento que regresan los trabajadores de la ciudad salen".

La ciudad tiene habilitados dos lugares para los comerciantes legales y pronto tendrá otros dos.

Pero para Jon Jacobo, activista y líder gremial de estos vendedores no es suficiente y está teniendo graves consecuencias

"Se están frustrando, no encuentran justo que ellos están escuchando lo que dice la ciudad pero los otros no", dijo Jacobo.

Ronen le dijo a Telemundo 48 que las familias afectadas con hijos pueden recibir un bono de $1,000 y que la ciudad creará publicidad para dar a conocer estos nuevos lugares

Pero con la proximidad de la navidad, lo que reina es la incertidumbre y la preocupación.