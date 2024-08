Scott Peterson habla por primera vez en 20 años en la nueva docuserie de Peacock

Mientras que el asesino convicto Scott Peterson busca un nuevo juicio, dos docuseries están tratando de presentar su propio caso ante el público.

La docuserie de Peacock ‘Cara a cara con Scott Peterson’ debutó durante la noche del martes y presenta la primera vez que Scott Peterson habla sobre el caso desde su condena hace 21 años. En él vemos muchas de las mismas imágenes de la vida de Scott y Laci juntos que hemos visto a lo largo de los años.

Pero lo nuevo de esta última serie documental es el relato de Scott Peterson sobre la investigación, diciendo que los investigadores se centraron en él de inmediato, incluido el ex detective de policía de Modesto Allen Brocchini, quien interrogó a Peterson el día de Navidad, el día después de la desaparición de Laci.

"Cuando Brocchini dio un primer paseo por la casa con los otros agentes, no creo que supieran que yo estaba cerca de ellos cuando uno de ellos dijo: 'Oh, sí, sabemos lo que está pasando aquí, es el marido', y entonces se dio cuenta de que yo estaba allí’, dijo Peterson. "Las preguntas de Brocchini no eran preguntas, eran acusaciones".

En la serie documental de Peacock, los investigadores del caso detallan la evidencia que, según dicen, convirtió a Peterson en el principal sospechoso que finalmente condujo a su condena.

Mientras tanto, Netflix lanzó su propia serie documental la semana pasada titulada "Asesinato americano: Laci Peterson" que contradice el relato de Peterson y su familia. La madre de Laci habla sobre los tiernos comienzos y luego el arrepentimiento de haber creído en ese romance demasiado bueno para ser verdadero.

La serie documental de Netflix también examina la aventura de Peterson con Amber Frey y la cronología de la compra de un barco y su botadura en el Berkeley Marina, a 90 minutos de la casa de los Peterson en Modesto.

Mientras tanto, una decisión sobre lo que podría ser una prueba clave en el intento para un nuevo juicio se espera para octubre.

El Proyecto Inocencia de Los Ángeles tomó el caso de Peterson, diciendo que había evidencia que no se presentó anteriormente, incluida evidencia de un robo y una camioneta abandonada que fue encontrada frente a la casa de la familia y cinta adhesiva en la ropa de Laci.

Debido al cambio de sede, Peterson fue juzgado en el condado de San Mateo y ahí es donde el L.A. Innocence Project está presentando su caso. Un juez aceptó que un laboratorio neutral realizará pruebas de ADN en el trozo de cinta adhesiva en cuestión.

Nota del editor: Peacock y Telemundo 48 son propiedad de NBCUniversal