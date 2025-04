Conductor presuntamente ebrio choca contra árboles, un poste de luz y un semáforo en San Rafael

Oficiales de San Rafael arrestaron a un conductor sospechoso de chocar con varios objetos en la carretera mientras presuntamente manejaba bajo la influencia del alcohol la noche del martes, según la policía.

Poco después de las 8:00 p.m., los oficiales fueron alertados de un reporte de una colisión entre un vehículo y otro en la intersección de Second Street y B Street en el centro de San Rafael. Al llegar, encontraron una camioneta blanca que había causado daños importantes en la zona, informó la policía en un comunicado en redes sociales el miércoles por la mañana.

La policía dijo que la camioneta se desvió hacia la acera norte de Second Street y se estrelló contra un poste de luz, varios árboles y un semáforo. También, según se informa, destrozó la caja de control del semáforo.

El conductor de la camioneta intentó escapar, pero fue detenido por los oficiales. El automovilista fue arrestado e ingresado en la Cárcel del condado Marín bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol.

No se reportaron heridos en la colisión.

Debido al accidente, la policía informó que los semáforos de Second Street y B Street resultaron gravemente dañados. La intersección estará en rojo intermitente hasta el jueves para dar paso a las reparaciones. Se recomienda a los automovilistas que esperen retrasos en el tráfico en la zona y utilicen rutas alternativas.

DUI CRASH CAUSES MAJOR DAMAGE AT DOWNTOWN INTERSECTION – EXPECT DELAYS:



Last night, just after 8:00 PM, SRPD Officers responded to a solo-vehicle collision at the intersection of Second Street and B Street in Downtown San Rafael. When officers arrived at the scene, they found… pic.twitter.com/iwKKawlzNS