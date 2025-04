3 heridos en incendio residencial de 4 alarmas en San Francisco

Los bomberos están trabajando para extinguir un incendio residencial de 4 alarmas que hirió a tres personas en el vecindario Lower Nob Hill de San Francisco el sábado.

Según el Departamento de Bomberos de San Francisco, las tres víctimas fueron retiradas del incendio y cerca de 120 bomberos respondieron.

La estructura de madera, actualmente en llamas, ubicada cerca de las calles Washington y Lark tuvo que tener agujeros en el techo para evitar que las llamas se propagaran. Además, las autoridades dijeron que el incendio es difícil de combatir debido a que "no hay líneas de lote".

"Cuando se incendia un edificio, existe un enorme potencial para que se extienda al edificio adyacente", dijo el jefe Dean Crispen.

4th Alarm working fire - Washington / Larkin Street - 1705 hours on 04/05/2025



A large working fire has been declared on Washington Street, 4th alarm.



The fire has extended throughout the building. All three floors have been burned. The buildings next to the fire building have… pic.twitter.com/em9BFPLNSa