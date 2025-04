Pequeño del Área de la Bahía cocina deliciosos platillos al estilo chileno

Cristóbal Pérez Whiteley es un pequeño chileno del Área de la Bahía al que le encanta la cocina, además de hacer platillos de su país natal, también le gusta experimentar otro tipo de comidas.



“Entonces mi pasión me sale por mi mamá y también por un profesor que tengo de cocina en la escuela”, aseguró Cristóbal. “Entonces me encanta cocinar, hacer consomé, me sale súper bueno, también me encanta hacer como comida japonesa, china, como los otros onigiri que son los triángulos de arroz”.

Cristóbal aseguró que lo más bonito de la cultura chilena es que su comida es deliciosa.

“Lo más bonito es la comida porque me encanta cocinar es muy rica, es súper sabrosa, mucha variedad de sabor”, aseguró el pequeño.

Cuando le preguntamos a Cristóbal si, por ejemplo, ese talento fuera un súper poder, ¿cómo lo usaría para salvar al mundo?, él respondió:

“Darle de comida a la gente que no tiene comida, que no tienen plata”.

El jovencito aprovechó la oportunidad para dar algunos consejos para quienes tengan el deseo de convertirse en chef.



“Empieza lento porque si estás rajado no te va a salir bien, te puedes quemar, te puedes cortar”, indicó.