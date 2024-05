Conceden nuevas pruebas de ADN en el caso de Scott Peterson, convicto por matar a su esposa embarazada

Un juez de California dictaminó el miércoles que sólo un elemento de una lista de pruebas recopiladas en el caso de Scott Peterson, el hombre condenado hace 20 años por matar a su esposa embarazada, Laci, debería someterse a nuevas pruebas de ADN.

El Proyecto Inocencia de Los Ángeles argumentó ante el tribunal que varias pruebas fueron suprimidas en el juicio de Peterson. Sin embargo, el juez dictaminó que sólo se debía volver a analizar un trozo de cinta adhesiva encontrado en los pantalones de Laci Peterson.

La defensa había argumentado que la cinta contenía ADN humano que podría señalar a alguien distinto de Peterson como el autor de la muerte de su esposa. Está prevista una audiencia para el 1 de julio para discutir las estipulaciones de las pruebas.

Los fiscales habían rechazado las solicitudes de pruebas al decirle al tribunal que la evidencia ya había sido probada en 2019, pero los abogados de Peterson sostuvieron que los exámenes limitados ofrecían resultados no concluyentes.

También habían solicitado nuevas pruebas en un colchón ensangrentado descubierto en una camioneta incendiada el día después de la desaparición de Laci Peterson.

El juez dictaminó que las pruebas realizadas en 2019 mostraron que no había sangre en la tela del colchón que el equipo de Scott Peterson solicitó someter a nuevos exámenes. El juez también estuvo de acuerdo con el argumento de la fiscalía de que la camioneta no estaba relacionada con el caso de Peterson y que la defensa no pudo demostrar que lo estuviera.

De manera similar, el juez dictaminó que la defensa no demostró que los elementos encontrados en las cercanías del lugar donde el cuerpo de Laci Peterson fue arrastrado a la orilla estuvieran directamente asociados con ella y su hijo por nacer.

El juez dijo que un guante y un martillo encontrados en la casa de uno de los vecinos de los Peterson nunca estuvieron bajo custodia policial y, por lo tanto, no calificaban para volver a realizarles pruebas.

Un jurado declaró a Peterson culpable de la muerte de su esposa, que estaba embarazada de ocho meses cuando su cuerpo fue arrastrado a la orilla. Los fiscales en ese momento afirmaron que Peterson fingió su desaparición para encubrir que arrojó su cuerpo en Berkeley Marina en la víspera de Navidad de 2002.

Inicialmente se le impuso la pena de muerte, pero la Corte Suprema de California anuló la sentencia en 2020. Fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Peterson siempre ha mantenido su inocencia y su defensa en el juicio sugirió que su esposa fue asesinada después de que se topó con un robo.

El año pasado, solicitó ser visto por un juez basándose en nuevas pruebas y una posible mala conducta del jurado, argumentando que una de sus integrantes ocultó detalles y había mentido sobre su vida personal.

El equipo legal de Peterson argumentó que el hecho de que esa jurado no revelara que había sido víctima de abuso doméstico condujo a una "mala conducta perjudicial". La mujer coescribió un libro sobre el caso con otros miembros del jurado y ha negado haber sido influenciada por sus experiencias personales.

A Peterson se le negó un nuevo juicio en 2022 en base al reclamo de mala conducta del jurado. La jueza del Tribunal Superior Anne-Christine Massullo dictaminó que aunque la mujer hizo declaraciones falsas en su cuestionario para el jurado, las respuestas fueron el resultado de "una combinación de buena fe, mala comprensión de las preguntas y descuido al responder".

El Proyecto Inocencia de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro conocida por su misión de exonerar a los condenados injustamente, se ha hecho cargo del caso de Peterson.

Solicitó un descubrimiento posterior a la sentencia junto con la solicitud de nuevas pruebas de ADN en un esfuerzo por revocar la condena de Peterson.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.