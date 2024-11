Cómo hacer valer tus derechos cuando el sistema de salud te falla

Es diciembre del 2023, Victoria Hernández tiene 74 años y se encuentra internada en el hospital El Camino de Mountain View desde hace semanas, en lugar de recibir una operación que le decían mejoraría la condición de su tráquea, la familia dice que los médicos ahora les recomiendan ponerla en hospicio por su delicado estado de salud

Según la descripción del Departamento de Salud de California, hospicio es para pacientes que se espera vivan menos de seis meses y la decisión debe ser tomada de forma voluntaria, también significa que el seguro médico ya no cubrirá tratamientos que extiendan la vida del paciente.

La familia de Victoria no aceptó esa opción, pero días después, su hija dice que fue citada a una reunión con al menos 10 doctores del personal del hospital y el equipo de seguridad.

“Me hablaron acerca de recursos legales y que si yo no ponía a mi mamá en conforte ellos podían mandar abogados, querían como forzarme a que yo pusiera a mi mamá en conforte, en esa reunión yo saqué todo y les dije (llorando) quizás para ustedes mi mamá sea un paciente más en esta historia, en su carrera de doctor, pero para mí es la única madre que tengo”, aseguró Ivonne, hija de Victoria.

Al salir de la reunión, desesperada, Ivonne se puso en contacto con Telemundo 48 tras explicar lo ocurrido, contactamos al hospital El Camino vía telefónica y por medio de un correo electrónico pidiendo explicaciones sobre el caso de la señora Victoria, el hospital nos respondió diciendo que por ley no pueden compartir información privada de ningún paciente, pero dentro de sus paredes, solo un día después, el 10 de enero, Ivonne dice que notó la diferencia.

“Milagrosamente, gracias a ustedes, vi un cambio completo, entró la doctora y me dijo, mañana es la operación. No le pregunté por qué cambió de opinión, en lo que en ese momento me interesó fue saber que mi mamá iba a ser operada y que la operación que habíamos estado esperando por tanto tiempo iba a llegar después de tantas presiones y sufrimiento, y dentro de mi corazón yo sabía, el noticiero tuvo muchísimo que ver en esto porque no hubo otra manera en que hubiera sido”, indicó Ivonne.

El procedimiento le permitió a victoria regresar a su casa con su familia, ha pasado casi un año desde entonces y Victoria dice que su condición cada día le permite regresar más a sus actividades cotidianas.

“Mi mensaje para la comunidad el día de hoy sería que siempre hay recursos y que nosotros como pacientes o familiares de los pacientes tenemos derechos”, enfatizó Ivonne.

Ahora Ivonne está en contacto con activistas de salud, entre estos Beatrice, quien opina que lo que Ivonne dice que vivió en el hospital El Camino de Mountain View para lograr que su mamá recibiera un procedimiento quirúrgico que necesitaba, es muestra de que aún hay disparidad en el sistema de salud.

“Esto le pasa a nuestras familias inmigrantes por necesidades de finanza, por necesidades de saber cómo navegar el sistema médico, no tener doctores o administradores que hablen nuestro idioma y lo más importante es el problema que tenemos de migración que nos da temor decir y explicar los problemas que estamos pasando, tenemos que ser fuertes y demandar porque es una ley, son los derechos humanos que tienen que darnos a nuestra comunidad latina, porque si no vamos a seguir en las mismas condiciones”, aseveró Beatrice Cárdenas Duncan, activista de salud para inmigrantes.

“Yo quisiera dar a conocer el caso de mi mamá porque sé que en este momento como ella habrá muchísimos casos más, y que la comunidad sepa que cuesta mucho y trabajo pero al final de cuentas podemos lograrlo”, aseveró Ivonne.

Por eso motivan a la comunidad que si pasan por una situación similar conozcan sus derechos y reporten lo ocurrido, la primera recomendación de los expertos es que mantenga un registro escrito con fecha, hora y nombres del personal médico con quien han estado en contacto, ya que estos datos son esenciales para hacer un reporte.

El recurso más directo es poner una queja al Departamento de Salud Pública de California contra el centro médico, esto lo puede hacer en su página web https://www.cdph.ca.gov/ y solo llenando este formulario el departamento abrirá una investigación en su caso y en contra del hospital.

También, puede ponerse en contacto con los líderes que lo representan, puede llamar o enviar un correo directamente a la oficina de su legislador, asambleísta o senador; estatal o local pidiéndoles como constituyente que aboguen por su familia, a veces una sola carta de estos representantes puede crear un cambio.

Otra opción es buscar organizaciones de salud en su ciudad o condado o como en este caso, contactarse con Telemundo 48 y contarnos su historia, lo importante es que haga valer sus derechos.

Antes de la publicación de esta historia, volvimos a contactar al Hospital El Camino de Mountain View sobre este caso, pero una vez más dijeron no poder darnos información ya que es información privada de un paciente.