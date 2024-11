Hispana denuncia supuesta mala atención en hospital de Mountain View

Cuando un ser querido se enferma, nuestra única esperanza para que mejoren es poner sus vidas en manos de los doctores, pero ¿qué pasa cuando el sistema de salud nos falla?.

Es el ocho de diciembre del 2023, Victoria Hernández, de 74 años, esperaba pacientemente una operación que sanaría los daños que dejó en su tráquea una entubación que ocurrió en otro centro médico que ella dice no fue consentida.

Victoria tiene un largo historial médico, pero según le explican los doctores, este procedimiento llamado dilatación de tráquea parece ser la clave para que tras semanas en el hospital El Camino de Mountain View, la condición de Victoria mejore lo suficiente para que pueda regresar a casa para navidad.

“Están traspasando a mi mamá de su cama de hospital a la camilla junto con los tanques de oxígeno y todo lo que tienen, cuando escucho que una enfermera dice que está conectado aún el medicamento de Heparin, la cirujana baja y me dice Mayra discúlpame, mi personal no se comunicó lo suficientemente bien y me apagaron el medicamento la noche anterior, no puedo operar a tu mamá”, aseguró Ivonne, hija de Victoria.

Fue a partir de este error que la familia dice, la experiencia que hasta el momento había sido positiva dentro del centro médico dio un dramático giro, dice que la operación fue pospuesta un par de días, para el 12 de diciembre, con un doctor diferente y fue su hija Ivonne, quien es su guardia legal y le traducía todo de inglés a español, quien le informó lo ocurrido a Victoria.

“Mi mamá estaba muy molesta, lógicamente, su vida es la que está en riesgo y estaba muy molesta, muy triste y muy asustada, entonces le digo no te preocupes la familia y algunos enfermeros le dijimos que era el día de la virgen y todo va a estar bien”, indicó Ivonne.

Pero eso no sucedió, la mañana del 12 de diciembre cuenta que no prepararon a su mamá para la operación y el doctor le dijo que el estado de su mamá era muy delicado, y afectado por otros problemas de salud como diabetes, y que como profesional médico en vez de arriesgarse a operarla recomendaba poner a su mamá en cuidados de hospicio, también conocido como conforte.

Según la descripción del Departamento de Salud de California, hospicio es para pacientes que se espera vivan menos de seis meses y la decisión debe ser tomada de forma voluntaria por el paciente o su representante legal, ya que al poner a una persona en hospicio significa que su seguro ya no cubrirá los gastos de tratamientos o tecnologías médicas que extiendan su tiempo de vida.

Una opción que Ivonne dice no entendía, ya que hasta hace solo unos días los doctores le habían dicho que su mamá podría mejorar si era sometida a esa operación.

“Ustedes dicen que no hay nada que hacer, pero sus enfermeras fueron las que no apagaron el Heparin cuando ella tenía que ser operada y el hospital falló, y ahora quieren poner en mis manos que yo decía cuándo mi mamá deje de vivir y no lo voy a aceptar, no voy a aceptar esa opción, no es opción para nosotros y entonces se enojaron bastante, pude sentir el cambio”, relató Ivonne.

Ivonne tiene un registro escrito de lo que ella y su familia vivieron en las siguientes semanas. Lo que describe como una notable disminución en la atención médica a su mamá que capturó en múltiples videos y además dice que sufrió una intimidación por parte de personal del hospital hacia ella y su familia.

“Yo tengo miedo el día de hoy de entrar al hospital no solo por la condición de mi mamá, tengo miedo de entrar al hospital porque ni sé ni siquiera cómo me van a recibir a mí”, dijo Ivonne.

Nosotros nos contactamos con el hospital El Camino de Mountain View, buscando obtener su respuesta frente a lo que esta familia dice que vivió, pero nos respondieron, indicaron que por privacidad del paciente no daban información de ningún caso.

Ivonne dijo que tras casi dos semanas la situación llegó a un punto crítico cuando sin aviso previo dice que la llevaron a una reunión.

“Me hablaron acerca de recursos legales y que si yo no ponía a mi mamá en conforte ellos podían mandar abogados, querían como forzarme a que yo pusiera a mi mamá en conforte, en esa reunión yo saqué todo y les dije (llorando) quizás para ustedes mi mamá sea un paciente más en esta historia, en su carrera de doctor, pero para mí es la única madre que tengo”, aseveró Ivonne.