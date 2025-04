Incautan más de 2,000 libras de marihuana halladas en la parte trasera de un camión en Dublín

Más de 2,000 libras de marihuana fueron incautadas por la patrulla de caminos en Dublín.

El CHP informó que el miércoles 26 de marzo alrededor de las 9:25 p.m., acudieron a un accidente en la autopista 580 en dirección oeste en el que un camión U-Haul estuvo involucrado.

Oficiales en la escena percibieron un fuerte olor a marihuana, la droga estaba en el área de carga del camión.

Adicionalmente, los agentes incautaron $13,120 en efectivo.

Hasta el momento se desconoce su hubo arrestos relacionados al caso.

On 3/26/25, at approx. 9:25 PM, Dublin CHP officers responded to a crash, I-580 WB, w/of I-680 involving a U-Haul truck. A strong odor of marijuana was emitting from the cargo area. After further investigation, over 2,000lbs of marijuana was discovered along with $13,120 in cash! pic.twitter.com/xoyKQFI2YD