Empresa de software inmobiliario demanda a Berkeley por prohibir algoritmos de alquiler

La empresa de software inmobiliario RealPage presentó una demanda federal el miércoles contra Berkeley, California, la ciudad más reciente en intentar impedir que los arrendadores utilicen algoritmos para fijar los alquileres. Las autoridades de muchas ciudades afirman que esta práctica es anticompetitiva y está encareciendo la vivienda.

RealPage, con sede en Texas, afirmó que la ordenanza de Berkeley, que entra en vigor este mes, viola el derecho a la libertad de expresión de la empresa y es el resultado de una "campaña intencionada de desinformación y afirmaciones falsas repetidas" sobre sus productos.

"Berkeley está intentando promulgar una ordenanza que prohíbe la expresión, la expresión en forma de consejos y recomendaciones de RealPage a sus clientes", declaró el abogado de la empresa, Stephen Weissman, a la prensa en una conferencia telefónica.

El Departamento de Justicia demandó a RealPage en agosto, durante el gobierno del expresidente Joe Biden, alegando que su algoritmo combina información confidencial de cada empresa de gestión inmobiliaria de forma que permite a los propietarios ajustar los precios y evitar la competencia que, de otro modo, haría bajar los alquileres. Esto equivale a una colusión ilegal de precios, similar a la de un cártel, según la fiscalía. Entre los clientes de RealPage se incluyen grandes propietarios que gestionan, en conjunto, millones de unidades en todo Estados Unidos.

En la demanda, el Departamento de Justicia mencionó las propias palabras de los ejecutivos de RealPage sobre cómo su producto maximiza los precios para los arrendadores. Un ejecutivo afirmó: "Hay mayor beneficio en que todos triunfen que en que, en esencia, intenten competir entre sí de una manera que, en realidad, perjudica a toda la industria".

Desde entonces, San Francisco, Filadelfia y Minneapolis han aprobado ordenanzas que restringen el uso de algoritmos de alquiler por parte de los arrendadores. El caso del Departamento de Justicia sigue en curso, al igual que las demandas contra RealPage interpuestas por inquilinos y los fiscales generales de Arizona y Washington, D.C.

La ordenanza de Berkeley, que multa a los infractores con hasta $1,000 por infracción, afirma que el software algorítmico de alquiler ha contribuido a "aumentos de alquiler de dos dígitos… mayores tasas de desocupación y de desalojo".

RealPage afirmó que todas estas afirmaciones son falsas y que la verdadera causa de los altos alquileres es la falta de oferta de vivienda.

La empresa también niega proporcionar un "software de fijación de precios" o un "algoritmo coordinado de precios", afirmando que sus recomendaciones de precios (más altos, más bajos o sin cambios) se alinean con los objetivos específicos de la propiedad que los proveedores de vivienda desean lograr con el software.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Y dado que los propietarios ya tienen incentivos para maximizar sus ingresos, RealPage argumenta que el software de gestión inmobiliaria puede mostrarles la mejor manera de mantener una alta ocupación, lo que a su vez reduce las limitaciones en la oferta de viviendas.

La demanda acusa al Proyecto Estadounidense de Libertades Económicas (AELP, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa que se opone a las prácticas monopolísticas, de difundir falsedades que han llevado a los funcionarios locales a implementar políticas erróneas.

"La falsa narrativa de AELP se ha arraigado en ciertos municipios que buscan un chivo expiatorio para su propia responsabilidad en la obstaculización de la oferta de vivienda", afirma la demanda.

Weissman afirmó que los funcionarios de RealPage nunca tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos ante el Ayuntamiento de Berkeley antes de la aprobación de la ordenanza y que la empresa está considerando emprender acciones legales contra otras ciudades que han aprobado políticas similares, incluyendo San Francisco.

Un portavoz del Ayuntamiento de Berkeley no hizo comentarios sobre la demanda y afirmó que los funcionarios no habían recibido la notificación formal de la queja. Un portavoz de AELP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.