Le cortaron las alas: familia cree que cadáver hallado es de joven desaparecido en Gilroy

Familiares creen que el cadáver hallado el domingo en un lago pertenece a un joven hispano que estaba desaparecido desde principios de diciembre, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esta información.

Desde las 9:00 a.m., familiares, amigos y voluntarios empezaron la búsqueda de Gabriel Lara de Lara.

Él fue reportado como desaparecido desde el primero de diciembre en Gilroy.

"Yo lo busqué, yo dije que no iba ir de aquí hasta que no lo encontrara y ya lo encontramos, pero no lo encontramos como yo quería", aseguró Rosa Lara de Lara, hermana de Gabriel.

Después de dos horas de búsqueda, tres de los voluntarios, encontraron un cuerpo flotando en un lago muy cerca de donde habían hallado abandonado el carro de Gabriel en el área de Monterrey Road y Rucker Avenue.

"Pues en el momento que lo encontraron era muy difícil empezó el llanto, empezaron los gritos, y todos los otros voluntarios corrieron para allá incluyendo el papá", indicó Rebecca Armendáriz, voluntaria.

Equipos de buceo de rescate y oficiales de la oficina del alguacil del condado Santa Clara llegaron al lugar, recogieron algunas evidencias y procedieron a llevarse el cuerpo.

La familia habló con los oficiales, y por ahora realizarán una autopsia para poder identificar el cuerpo.

Sin embargo, su familia cree que sí se trata de Gabriel.

"Porque traía el abrigo que traía en la foto que se sacó ese día el sábado es el que trae", dijo Eleodoro Lara, padre de Gabriel.

Su padre no perdía la esperanza de encontrar a su hijo, para que Gabriel terminara la casa que estaba construyendo en México para él y sus dos hijas.

"No sé cómo vaya porque me vienen los recuerdos cuando el platicaba conmigo y lo veía acostado, ahora que ya sé que no está conmigo, me llegan muchos recuerdos”, aseguró Eleodoro.

La Oficina del Médico Forense del condado Santa Clara está trabajando para identificar a la persona, mientras la oficina del alguacil está investigando cómo murió.

"No sé qué fue lo que le pasó pero yo pienso que él no se arrimó para allá y vamos hacer justicia porque esto no se va a quedar así", expresó Rosa.

"Por qué les cortan las alas cuando ellos empiezan hacer las cosas a trabajar, hacer sus ilusiones que ellos traen para eso uno se viene a Estados Unidos", aseveró Eleodoro.