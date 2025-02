Fuertes lluvias provocan vigilancia por inundaciones y avisos por fuertes vientos en la Bahía

Fuertes lluvias y vientos se esperan que afecten al Área de la Bahía a partir del miércoles en la noche hasta el jueves en la madrugada.

Las lluvias intermitentes continuarán durante el jueves y se extenderán hasta el viernes.

A continuación, te mostramos un desglose de las alertas, avisos y advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional:

Vigilancia por inundaciones costeras

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de inundaciones para los condados costeros Marín, Monterey, San Francisco, San Mateo, Santa Cruz y Sonoma. Estará vigente desde el miércoles a las 10:00 p. m., hasta el sábado a las 10:00 p. m.

Las fuertes lluvias en estos condados podrían causar inundaciones a lo largo de ríos, arroyos y riachuelos, así como en áreas bajas y propensas a inundaciones, advirtió el servicio meteorológico.

⚠️Flood Watch is valid from Wednesday night through Saturday night. The next AR will bring excessive rainfall, which could lead to flooding. Coastal areas and coastal mountains have the highest likelihood. #cawx pic.twitter.com/Bj7nA8FaNh — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) February 11, 2025

Aviso por fuertes vientos

Este aviso fue emitido para la región del Área de la Bahía desde el miércoles por la noche hasta el viernes por la mañana.

El servicio meteorológico dijo que es posible que haya fuertes vientos del suroeste que soplen a 35-40 mph, con ráfagas de hasta 70 mph, a lo largo de la costa. También es posible que haya algunas ráfagas aisladas de 80 mph.

En otros lugares, se esperan vientos del suroeste en el rango de 25-35 mph con ráfagas de hasta 60 mph.

Strong southwest winds all across the Greater Bay Area and Central Coast, with especially strong winds along coastal areas such as the Big Sur Coast and Marin Coastal Range from Wednesday evening through Friday morning. Damaging winds could down trees and blow loose debris! #CAwx pic.twitter.com/MLfbAeq9oA — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) February 11, 2025

Aviso por fuerte oleaje

El servicio meteorológico ha emitido una advertencia por fuerte oleaje para toda la costa del Área de la Bahía desde el jueves a las 3:00 p. m., hasta el sábado a las 3:00 a. m.

Es probable que las playas orientadas al oeste enfrenten olas rompientes "peligrosamente grandes" de entre 20 y 30 pies en promedio, y en algunos lugares las olas alcanzarán los 45 pies de altura, según el servicio meteorológico.

En las playas que no están orientadas al oeste, es probable que las olas alcancen su cresta a unos 15 a 20 pies, y algunas alcanzarán los 30 pies de altura, según el servicio meteorológico.

"¡Manténgase alejado de los embarcaderos, muelles y rocas, mantenga a las mascotas con correa y alejadas del agua, y nunca le dé la espalda al océano!", advirtió el servicio meteorológico.

Large breaking waves of 20 to 30 feet, up to 45 ft, are expected Thursday afternoon through Saturday at all Pacific Coast beaches. Stay off of jetties, piers, and rocks, keep pets on a leash and away from the water, and never turn your back on the ocean! #CAwx pic.twitter.com/bIKQdZVBPk — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) February 11, 2025

Estimación de precipitaciones totales

A continuación, te mostramos una proyección de las precipitaciones totales que caerá en la región hasta el viernes, cortesía del servicio meteorológico.

Cloverdale: 2-3 pulgadas

Santa Rosa: 2-3 pulgadas

Napa: 2-3 pulgadas

Concord: 1,5-2 pulgadas

San Francisco: 2-3 pulgadas

Livermore: 1,5-2 pulgadas

San José: 1,5-2 pulgadas

Santa Cruz: 4-6 pulgadas

Hollister: 2-3 pulgadas

Monterey: 2-3 pulgadas

Big Sur: 4-6 pulgadas

Posibilidades de tormentas eléctricas

Es posible que se produzcan tormentas eléctricas aisladas en toda la región entre el jueves a las 4:00 a. m., y el viernes a las 4:00 a. m. del viernes, según informó el servicio meteorológico.