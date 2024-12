Continúa búsqueda de joven mexicano desaparecido en Gilroy 

Gabriel Lara de Lara desapareció el primero de diciembre en la ciudad de Gilroy y desde entonces su familia no lo ha vuelto a ver. Hablamos con la familia en Gilroy y la mamá que está en México, que pese a la distancia no pierde la fe de volver a su hijo de regreso a casa.

“Regresamelo por favor, le grito y le grito, y yo se que me va hacer el milagro, que me lo va hacer”, dijo Eleodoro Lara, padre del joven desaparecido.

Han pasado 10 días desde que el joven mexicano de 21 años desapareció en Gilroy, y desde entonces su padre le pide diario a la Virgen de Guadalupe que interceda por ellos para traer a su hijo sano y salvo a casa.

"Que regrese a la casa con su papá, estamos destrozados de saber nada de mi muchacho, mi corazón lo tengo partido en dos, de no saber nada de mi hijo”, dijo Esther de Lara Chávez, madre de Gabriel.

Doña Esther está en México y explica que el 30 de noviembre fue la última vez que habló con su hijo.

"El sábado él me marcó, como entre 3 y 4 de la tarde de aquí de México, el estaba trabajando y me dijo que en la tarde me marcaba y ya no volví a saber nada de mi hijo", dijo Esther.

Han sido días de incertidumbre para esta familia, especialmente para su hermana quien viajó desde Oklahoma.

"No lo voy a dejar solo y no me voy a ir hasta que no lo encuentre, porque yo sé que él me está escuchando, y yo sé que él va a regresar", dijo Rosa Lara de Lara, hermana de Gabriel.

La familia nos dijo que un día después de la desaparición de Gabriel hallaron abandonado el vehículo en el que iba él por Monterrey Road. Cuando su padre llegó, lo primero que hizo fue abrir el carro y lo que encontró fue un celular.

“Pero el celular estaba aquí y la guantera estaba abierta, por eso yo pensé que la policía se lo había llevado", dijo Eleodoro.

La familia ha recorrido varias ciudades y han dejado folletos con la esperanza de que este joven mexicano regrese a casa a la misma habitación que compartía con su papá.

"Entro aquí y me acuesto en la cama y lo abrazo porque ver a mi muchacho aquí, porque lo veía todos los días, todos los días lo miraba aquí, y yo le decía campeón porque así le hablaba yo, o mi flaco", dijo Eleodoro.

Su familia lo describen con cabello negro corto, ojos marrones, y mide 1 metro con 54 de altura.

Por su parte, la oficina del alguacil del Condado Santa Clara investiga el caso y le piden a la comunidad comunicarse al (408) 846-0350 si tiene alguna información.