Aterrador crimen: se quita la vida tras asesinar a una familia hispana en Texas

TEXAS - La búsqueda del hombre sospechoso de matar a cuatro personas en Dallas el domingo por la tarde e herir a un adolescente, terminó el domingo por la noche después de que, según informes, se quitó la vida durante una persecución con la policía estatal cerca de Austin.

El sospechoso fue identificado como Byron Carrillo, de 21 años. Según familiares, Carrillo era exnovio de una de las víctimas y padre del bebé de 1 año quien también falleció en el incidente.

Las víctimas fueron identificadas como Karina López, de 33 años, José López, de 50, Vanessa de la Cruz, de 20 años y quien fue novia del sospechoso, y Logan de la Cruz, de 1 año, hijo del sospechoso.

"¿Por qué me dejaron? Estoy muy afectada, no esperaba esto. Cuando me contaron yo pensé que estaban vivos", dijo Rufina Cruz, familiar de las víctimas, quien confirmó que el presunto asesino había amenazado a su nieta en ocasiones anteriores.

Los agentes de policía aún no han confirmado el motivo de los asesinatos.

Las autoridades dijeron que Carrillo tenía un monitor de tobillo en la pierna por un cargo de agresión agravada en 2021, pero en algún momento inmediatamente antes o después del tiroteo se cortó el monitor y este lunes debía comparecer ante un Juez.

Carrillo, dijeron las autoridades, luego robó un vehículo y se dirigió hacia el sur por la Interestatal 35 hacia el centro de Texas.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, los policías estatales fueron alertados de que Carrillo posiblemente viajaba hacia el sur por la I-35 en un Jeep Grand Cherokee. Aproximadamente a las 8:30 p. m. El domingo, un policía vio un vehículo que coincidía con la descripción e intentó detener al conductor.

El conductor se negó a detenerse e intentó escapar, pero se estrelló en una zanja cerca de la salida 238 en el norte de Austin.

El DPS dijo que el conductor huyó del accidente y se fue detrás de un negocio en la vía de acceso en dirección sur. Fue allí, dijo la policía de Dallas, donde el hombre se detuvo en un estacionamiento y se pegó un tiro en la cabeza.

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS

Según el Departamento de Policía de Dallas, los agentes recibieron una llamada alrededor de las 4:20 p.m. sobre un tiroteo en la cuadra 9700 de Royce Drive.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró a cinco personas con heridas de bala, entre ellas un bebé de 1 año y una adolescente de 15.

La policía de Dallas dijo que tres adultos murieron en el lugar y los menores fueron trasladados de urgencia a un hospital local. Desafortunadamente, el niño murió en el hospital a causa de sus heridas. Se considera que la adolescente se encuentra en condición estable.

Las autoridades creen que se trató de una disputa doméstica.

La policía de Dallas dijo que los Rangers de Texas están investigando la muerte de Carillo.

