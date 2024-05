Miércoles Musical: Lupillo sorprende a todos en La Casa y él queda en shock

En La Casa de los Famosos las sorpresas no dejan de llegar. Esta noche, el elegido fue Lupillo Rivera, a quien se le avisó que recibiría la inesperada visita de su banda para que él interpretara algunas canciones a los siete compañeros que aún permanecen en el reality.

Las sorpresas no cesaron y anteceden a un jueves inesperado para los ocho habitantes de La Casa: no solo recibirán una visita sorpresa, sino que participarán en la última nominación de la temporada y, quien no quede en la tabla, se convertirá en el segundo finalista de la cuarta edición de La Casa de los Famosos.

El espacio musical fue, junto con las videollamadas de algunos familiares, un remanso de alegría en medio de la serie de conflictos en los que pareciera que Aleska es la principal generadora, ya que en distintos momentos se le ha visto impulsando un doble juego.

La primera de las videollamadas fue la de La Melaza, quien haciendo honor a su sobrenombre derrochó dulzura con su esposa y sus hijas, a quienes reiteró todo lo que significan para él. "Las amo mucho, las extraño mucho, las quiero ver", les dijo, y ellas respondieron al unísono: te amamos, provocando una inmensa sonrisa en el exdeportista y músico venezolano.

Luego, siguió la llamada entre Paulo y su bella esposa, quien le expresó lo orgullosa que toda la familia está de él. Mostrando su emoción, el actor y modelo mexicano recibió comentarios de sus compañeras, como Alana, quien le decía ¡qué guapa es!

Geraldine recibió la videollamada de su hermano, quien le dijo que sus hijas Elissa y Miranda la extrañan y aman. "Ganadora o no, eres ganadora para nosotros". "Ten mucho cuidado", añadió antes de ser interrumpido por La Jefa.

Las hermanas de Aleska siguieron en el turno y le hicieron un reconocimiento por haber puesto a Dios por encima de todo.

Romeh, el primer finalista de La Casa de los Famosos, recibió la llamada de su emocionada hermana Majo, quien le decía que ya falta nada y que la resistencia sí sigue vive.

La pequeña de La Casa, Alana, recibió la videollamada de sus papás, quienes le expresaron todo lo que la han extrañado en estos 108 días. "Estamos impactados contigo", le dijeron, y también agradecieron a La Melaza, por estar cuidándola siempre. "Mantén tus valores, sé justa, ya casi estás en la Final", recomendaron antes de colgar, sin que Alana pudiera saber cómo está su hermana.

Este momento provocó que Lupillo se apartara de sus compañeros e ingresara a La Casa, donde lloró de forma inconsolable, mientras se recargaba en la barra de la sala.

Maripily fue la siguiente en atender la videollamada de su hermano Gabriel, quien le dijo que ella era ahora "El huracán latino" y que contaba con el apoyo de toda la comunidad LGBT.

"El Rey", hijo de Lupillo, hizo una videollamada a su padre. Ambos se dijeron palabras hermosas en inglés, y La Jefa les pidió que fuera en español, y terminaron haciéndolo en Spanglish, entre las promesas del intérprete de que ganaría el reality por su hijo y su familia. Tras colgar, "El Toro del Corrido" se refugió cerca de la escalara y siguió llorando.

La Melaza acudió a consolar a su amigo, quien en ese momento ignoraba que viviría una sorpresa más: la visita de su hija Baby, quien deseaba abrazarlo.

LA NOCHE DE CINE, UNA REVELACIÓN

Las sorpresas no cesaron. Los famosos recibieron la invitación de cada miércoles para asistir a la noche de cine, que ya no esperaban, pero no imaginaron lo que ahí verían.

La cartelera inició con "Mira a quién eligen", donde cada habitante pudo ver las respuestas de sus compañeros sobre preguntas sobre a quién invitarían a Las Vegas y a su fiesta de cumpleaños; a quién no le darían la dirección de su casa, y se le revelarían sus claves bancarias u hospedaje en casa, y a quién prestarían dinero, bloquearían en sus redes sociales o usarían su imagen para un tatuaje.

Siguió el turno para "Doble cara", el video que mostró algo del doble juego que realiza Aleska y que llevó a que, entre la venezolana y Maripily, atacaran a Geraldine, quien fue firme al responder y exigir a la boricua que no le gritara. Las palabras de la influencer sorprendían a los habitantes en la sala de cine y más muecas hicieron al ver el partido que tomó Maripily al revelar que a la mexicana la conocían como "La palomita mensajera".

"Estuvo candente, ¿algo que agregar?", les preguntó Nacho Loazno. La Melaza dijo que estaban felices con las llamadas de sus familiares, pero Aleska nuevamente trató de atacar a Geraldine, quien se defendió y le puso un alto.

Las tres concursantes se dijeron de todo. Así explotó la fuerte riña entre Maripily, Aleska y Geraldine. Lunes a viernes y domingos 7PM/6C

Ante ello, Nacho les anunció que las sorpresas no habían terminado, por lo que les invitaba a que reflexionaran.

Y es que mientras los habitantes disfrutaban del cine, Baby, la hija de Lupillo, ingresó a La Casa y lo esperaba sentada a la entrada de la sala. "Yo y mi pata chueca, gritaba Lupillo al correr hacia el jardín".

"Hi, Dad!", le dijo al sorprendido Lupillo, quien la abrazó y se arrodilló ante ella, llorando emocionado. Luego de conversar en voz muy baja, el cantante la presentó con los habitantes de La Casa. "Igualita a tu papá", le dijo Maripily a la joven.

LUNES de Eliminación: Costa Este: 7:00 p.m. a 8:30 p.m. / Costa Oeste: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

JUEVES de Nominación: Costa Este: 9:50 p.m. a 1:00 a.m. / Costa Oeste: 6:50 p.m. a 10:00 p.m.

VIERNES de Salvación: Costa Este: 7:00 p.m. a 1:00 a.m. / Costa Oeste: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

DOMINGO: Costa Este: 7:00 p.m. a 1:00 a.m. / Costa Oeste: 4:00 p.m. a 10: 00 pm

"Lo logramos", dijo el mexicano.