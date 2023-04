Pausan construcción del megacampus de Google en San José

Google detuvo la construcción de su campus propuesto de 80 acres en San José, California, después de la primera fase de demolición

Algunas fuentes cercanas al desarrollo le dijeron a CNBC que la compañía no tiene planes de revivir el proyecto en un futuro cercano

La directora financiera, Ruth Porat, dijo en la última llamada de ganancias de la compañía que Google esperaba incurrir en costos de alrededor de $ 500 millones en el primer trimestre para reducir el espacio de oficina global

En junio de 2021, Google obtuvo la aprobación para construir un campus de 80 acres, que abarca 7,3 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas, en San José, California, la tercera ciudad más grande del estado más poblado del país. El impacto económico estimado: $ 19 mil millones.

El momento no podría haber sido peor

Un mercado alcista de tecnología de una década casi había llegado a su fin, y el año siguiente sería el peor para las acciones tecnológicas desde la crisis financiera de 2008. El aumento de las tasas de interés y las preocupaciones por la recesión llevaron a los anunciantes a reducir el gasto, lo que redujo el crecimiento de Google y, por primera vez en la historia de la empresa, obligó a la gerencia a implementar recortes de costos drásticos.

La ciudad de San José ahora puede estar pagando el precio. Lo que estaba destinado a ser un megacampus llamado "Downtown West", con miles de nuevas unidades de vivienda y 15 acres de parques públicos, es en gran parte una zona de demolición que corre el riesgo de convertirse en una monstruosidad a largo plazo y un cero económico. CNBC se enteró de que, como parte de la reducción de personal de Google que entró en vigencia a principios de este año, la compañía desmanteló su equipo de desarrollo para el campus de San José.

El proyecto de construcción, que se suponía que comenzaría antes de fines de 2023, se puso en pausa y no se comunicó ningún plan para reiniciar la construcción a los contratistas, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser nombradas debido a acuerdos de no divulgación. Si bien las fuentes son optimistas de que se construirá un campus en algún momento y dijeron que los representantes de Google han expresado su compromiso con él, les preocupa que el proyecto no alcance la escala prometida en el plan maestro original.

The Mercury News, uno de los principales periódicos de Silicon Valley, informó anteriormente que Google estaba reevaluando su cronograma. Las fuentes le dijeron a CNBC que la compañía comenzó a señalar a los contratistas a fines del año pasado que el proyecto podría enfrentar retrasos y cambios.

En febrero, LendLease, el desarrollador principal del proyecto, despidió a 67 empleados, incluidos varios gerentes de participación comunitaria, según documentos vistos por CNBC. Los gerentes de desarrollo sénior, un jefe de operaciones comerciales y otros ejecutivos se encontraban entre los despedidos.

El mes pasado, Google también eliminó las actualizaciones de construcción de su sitio web para el proyecto, según la correspondencia interna vista por CNBC.

LendLease no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Google, propiedad de Alphabet, se está embarcando en sus recortes de costos más severos en sus casi dos décadas en el mercado público. La compañía dijo en enero que estaba eliminando 12,000 puestos de trabajo, lo que representaba alrededor del 6% de su fuerza laboral, para tener en cuenta la desaceleración del crecimiento de las ventas después de que la plantilla aumentara antes y durante la pandemia.

Hace aproximadamente un año, Google anunció que invertiría casi $ 10 mil millones en al menos 20 proyectos inmobiliarios clave en 2022. Para entonces, la compañía ya había completado gran parte de su apropiación de tierras de varios años en el centro de San José para el futuro campus.

Dinero que viene' cuando las grúas están en el aire'

Las cosas cambiaron a toda prisa. En la llamada de ganancias del cuarto trimestre de Alphabet en febrero, la jefa de finanzas Ruth Porat dijo que la compañía esperaba incurrir en costos de alrededor de $ 500 millones en el primer trimestre para reducir el espacio de oficinas global, y advirtió que otros cargos inmobiliarios eran posibles en el futuro.

Si bien la industria de la tecnología en general está luchando por adaptarse a un mundo posterior a Covid que parece ser de naturaleza más híbrida y menos centrado en grandes campus, Google se encuentra en un lugar particularmente precario debido a su compromiso masivo, financiero y de otro tipo, para alterar el paisaje de una importante zona urbana.

“Estamos trabajando para garantizar que nuestras inversiones inmobiliarias coincidan con las necesidades futuras de nuestra fuerza laboral híbrida, nuestro negocio y nuestras comunidades”, dijo un portavoz de Google en un comunicado enviado por correo electrónico. "Mientras evaluamos la mejor manera de avanzar con Downtown West, todavía estamos comprometidos con San José a largo plazo y creemos en la importancia del desarrollo".

Google pasó varios años planificando el complejo de San José e invirtió importantes recursos para ganarse la confianza de la comunidad local. La oposición en algunos rincones fue tan feroz que, en 2019, los activistas se encadenaron a sillas dentro del Ayuntamiento de San José por la decisión de vender terrenos públicos a Google. Un esfuerzo de varios años para abordar las preocupaciones de la comunidad terminó con el apoyo de algunos de los primeros opositores más duros del proyecto.

Para ganarse a los lugareños, Google designó más de la mitad de su campus para uso público y ofreció un paquete de beneficios comunitarios de $200 millones que incluía fondos de desplazamiento, capacitación para la colocación laboral y poder para que los líderes comunitarios influyan en cómo se gastaría ese dinero.

Si bien ya se han entregado algunos beneficios para la comunidad, la mayor parte se distribuirá en el desarrollo del espacio de oficinas. Google también prometió construir 15.000 unidades residenciales en Silicon Valley, de las cuales el 25% se considerarían "asequibles", un tema crítico en un área con una de las poblaciones de personas sin hogar más altas del país, según estadísticas del gobierno. Unas 4.000 de esas unidades de vivienda se construirían en Downtown West.

"Originalmente, todos sabíamos que sería un plan a largo plazo", dijo el concejal de San José, Omar Torres, que representa el centro de la ciudad, a San Jose Spotlight en febrero. "Pero sí, definitivamente es preocupante que gran parte del dinero llegue cuando las grúas estén en el aire".

La fase de demolición del proyecto eliminó una serie de puntos de referencia históricos de San José y obligó a la reubicación de otros. Se tuvo que mover un letrero de cerdo bailarín de 74 años de Stephen's Meat Products, y solo queda una pequeña parte del antiguo edificio de una panadería.

Patty's Inn, un querido pub de 88 años, no sobrevivió al derribo.

"Este es un antro, pero nunca pensé en él como un antro. Era simplemente Patty's Inn", dijo Jim Nielsen, ejecutivo de RBC Wealth Management y patrocinador del bar desde hace mucho tiempo, a Mercury News en ese momento. "Es difícil ver que estos lugares desaparezcan porque no pueden ser reemplazados".

Se esperaba que el nuevo campus generara unos 20.000 puestos de trabajo en la ciudad.

Franjas de tierra vacías

CNBC visitó el sitio un par de veces en abril durante la jornada laboral normal, para ver franjas de tierra donde los edificios antiguos han sido reemplazados por grúas, tractores y otros equipos de construcción en un área cercada. Nadie estaba trabajando en el lugar.

Los proyectos de construcción de esta escala toman mucho tiempo. Google había dicho originalmente que probablemente necesitaría entre 10 y 30 años para construir el campus, por lo que todavía tiene un colchón significativo para reanudar el desarrollo.

LendLease dijo en 2019 que llegó a un acuerdo de $ 15 mil millones con Google para pasar los próximos 10 a 15 años en la remodelación de los terrenos de la compañía en San José, así como en las cercanías de Sunnyvale y Mountain View, donde Google tiene su sede.

“LendLease desempeñará un papel clave para ayudar a construir al menos 15.000 viviendas nuevas en nuestro territorio”, dijo en un comunicado de prensa David Radcliffe, líder inmobiliario de Google en ese momento.

Pero Radcliffe dejó Google a fines de 2022 después de 16 años en la empresa. Fue reemplazado por Scott Foster, quien anteriormente dirigió bienes raíces globales para la firma financiera RBC. Fuentes familiarizadas con los proyectos inmobiliarios de Google describieron a Foster como alguien de quien se espera que sea más conservador en el gasto y más propenso a reducir la escala del campus, especialmente en medio de los esfuerzos de reducción de costos.

Con la construcción en el sitio actualmente estancada, San José se encuentra sin un inquilino ancla esperado en una franja vacía de su centro. Docenas de proveedores y contratistas que esperaban trabajo se están enfocando en otros proyectos mientras esperan escuchar lo que sucederá a continuación.

El estado de ánimo es muy diferente al de hace menos de dos años, cuando el gobernador Gavin Newsom estuvo junto al vicepresidente sénior de Google, Kent Walker, en un evento en San José, antes de una reunión del consejo de la ciudad que determinaría si se aprobaba el proyecto. Newsom aprovechó la ocasión para firmar la SB 7, un proyecto de ley para acelerar la construcción de proyectos de vivienda y desarrollo.

Newsom y los funcionarios citaron varias veces el megacampus propuesto por Google como un ejemplo del "recuperamiento" económico del estado de la pandemia de Covid.