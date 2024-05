Búsqueda desesperada de padre hispano desaparecido en el condado Sonoma

Una familia hispana busca desesperadamente a uno de sus miembros que desapareció hace nueve meses en el condado Sonoma.

Juan Ramón Jauregui, de 32 años, fue visto por última vez el 5 de agosto de 2023 por sus amigos.

“Y que le dijo vienen detrás de mí, me vienen siguiendo y el salió corriendo y ya no supieron más”, relató la hermana de Juan, quien prefirió no ser identificada.

Días después, su hermana aseguró que recibió una llamada en la que le decían:

“Me dijo ´él está aquí en Milpitas, él me pidió ayuda y dice quiero ver si anda bien o anda mal porque anda en un piyama de Pikachu´”, indicó la mujer.

Ella fue a buscarlo en los alrededores de un restaurante en Milpitas donde le aseguraron que lo vieron el 6 de agosto en horas de la mañana.

Al no encontrarlo decidió reportarlo como desaparecido con la policía de Santa Clara.

El 8 de agosto de 2023, la policía encontró el auto de Juan en el área entre Seven Trees y Capitol Expressway, pero no encontraron señales del hombre.

Su hermana no entiende por qué encontraron su auto en esa área de San José.

“No coincide porque él ni siquiera conocía las calles para allá”, indicó la hermana de Juan.

Ella aseguró que su hermano trabaja en el campo en Sonoma, tiene esposa e hijos en México y no se metía con nadie.

“Todos sus amigos me comentan que se les hace raro porque era muy amiguero, con todos tenía amistad”, dijo la mujer.

A nueve meses de su desaparición no hay rastro alguno de Juan y su hermana sostiene que ni las autoridades en Sonoma y en Santa Clara están cooperando.

“Llamamos para Sonoma y nos dijeron ´en Santa Clara fue donde fue visto por última vez y ahí es donde se tiene que seguir´, nos contactamos con el Departamento de Policía de Santa Clara y nos dijeron que teníamos que contactar a la Oficina del Alguacil del condado Sonoma, y aún estamos esperando que las autoridades de Sonoma nos respondan sobre este caso”, expresó la hermana de Juan.

La familia de este padre hispano le pide a la comunidad que si lo han visto se comuniquen con las autoridades y lo pueden hacer de manera anónima.

Por su parte, la hermana de Juan aseveró que ha tenido que buscarlo por su cuenta.

“Cada fin semana salgo a buscarlo, a veces vamos a un lado en San José, a veces vamos a otro, desde las 7:00 a.m., salimos a buscarlo”, indicó.