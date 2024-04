Aumentan casos de violencia doméstica en el condado Santa Clara

Estadísticas indican que los casos de violencia doméstica han aumentado en el condado Santa Clara desde el 2019, y gran parte de ese aumento es a raíz de la pandemia.

Teresa de Jesús Rodríguez es una sobreviviente de violencia doméstica quien junto a su hija tomaron la decisión de salir de casa y separarse de lo que ella dice era una relación tóxica con su expareja.

"En mi primer matrimonio fui víctima de violencia doméstica como por tres años", dijo Teresa.

La madre de familia contó que cómo fue que tomó la decisión de no quedarse callada.

"Usualmente en las noches Jessi cuando pasaba la violencia yo me ponía a reflexionar y decía ´¿es la vida que realmente quiero vivir?". Dijo Teresa.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal del condado Santa Clara, en los últimos 5 años los casos de violencia doméstica han aumentado un 142 %.

"Vivienda de bajo costo, entonces esa puede ser una razón por la cual aumentan las cantidades de violencia doméstica que existe porque no tienen otra opción más que mantenerse en esa relación por problemas de las finanzas", explicó Érica Villa, directora asociada de colaboraciones en la comunidad Next Door Solutions to Domestic Violence.

Organizaciones como esta han ayudado a miles de sobrevivientes y familias que no solo han sido víctimas de agresión física y verbal.

"No solamente es los moretones, los golpes y no es mucho más es manipulación. También se pueden usar los niños como forma de manipular a la pareja", afirmó Villa.

En un comunicado de la oficina del fiscal del condado Santa Clara dijo:

“Con los recortes presupuestarios las cosas serán aún más difíciles para prestar servicios".

Al mismo tiempo, el condado enfrenta un déficit de $250 millones, y la oficina del distrito podría tener recortes de hasta $6 millones, lo que significa que tendría que reducir el número de personas que trabajan ofreciendo recursos a víctimas o sobrevivientes.

Fueron años de tristeza y temor para teresa, pero asegura ser una mujer feliz y empoderada, gracias a los recursos gratuitos y disponibles que encontró.

Pero a la vez, desearía que fueran menos los casos de violencia doméstica que han incrementado desde el 2019.