Vendedores piden que se retrase fecha de prohibición de venta en la Misión de San Francisco

Un grupo de vendedores ambulantes que dijeron haber estado siguiendo las regulaciones y tener permisos para vender sus productos manifestaron cerca de la estación del BART de 24th Street Mission el miércoles por la mañana, protestando por una prohibición propuesta por la supervisora ​​Hillary Ronen que comenzará el lunes.

El mes pasado, Ronen propuso prohibir a todos los vendedores a lo largo de Mission Street durante 90 días, diciendo que ayudaría a los trabajadores de la ciudad, quienes, según ella, enfrentan amenazas de violencia.

"Recientemente me enteré de que los trabajadores del DPW que hacen cumplir la ley han sido agredidos y sus vidas amenazadas por individuos que venden artículos robados en la calle", dijo Ronen en su boletín de este mes. "También descubrí que los trabajadores del DPW usan chalecos antibalas para trabajar y que muchos trabajadores presentaron quejas a través de su sindicato para que ya no tuvieran que trabajar en la Misión porque temían por su seguridad".

Ronen dijo que se espera que se abran áreas designadas para vendedores en 17th Street y Mission Street, sin embargo, los vendedores en la manifestación dijeron que no hay suficientes lugares para todos.

Muchos de los oradores, miembros de la recién formada Asociación de Vendedores Ambulantes de Mission, también propusieron retrasar la prohibición de 90 días hasta después de festividades, diciendo que esta es la época de mayor actividad del año.

Los afectados piden que ser reubicados en enero.

"Es profundamente inmoral e inconcebible quitarles lo que para muchas personas es su único medio de vida durante la temporada navideña", dijo Kevin Ortiz, presidente del San Francisco Latinx Democratic Club.

Ortiz también cuestionó por qué no se pudo reubicar a los vendedores en algunos de los 74 puestos vacíos que hay en la zona.

Estallaron cánticos de "Sí se puede" mientras los oradores se turnaban para expresar sus frustraciones.

Sofía López, una vendedora que habló en la manifestación, dijo que es injusto que culpen a vendedores como ella del aumento de la delincuencia en el vecindario.

"Ninguno de nosotros somos ladrones. El problema es de la gente que no es de San Francisco. Aquí todos nos conocemos. Aquí en la Misión me siento como en casa", dijo López.

López también dijo que Ronen había prometido reunirse con la asociación de vendedores, pero aún no ha respondido a su solicitud de reunión.

"Muchos de nosotros trabajamos tan duro que no tenemos tiempo para mirar televisión cuando llegamos a casa. Esto nos tomó a muchos por sorpresa", agregó López.

"No veo el apoyo ni la ayuda que nos están dando, sino que nos están dividiendo como vendedores. ¿Para qué? Para acabar con nosotros", dijo Carlos Escalante, otro vendedor, que sintió que no les permitirían volver después los 90 días que pide Ronen.

La venta ambulante está despenalizada en California desde 2018 con la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 946. Sin embargo, a menudo surgen quejas sobre aglomeraciones en las calles, presuntos robos de algunos bienes que se venden y supuestos riesgos para la seguridad.

"Ronen dice que estamos trayendo crimen y problemas a la Misión pero eso no es cierto. Somos trabajadores y venimos aquí a trabajar", dijo la vendedora Luz Ledezma. "No pedimos nada irracional. No somos criminales".

El año pasado, la Junta de Supervisores votó a favor de aprobar una legislación que establecía un marco para regular a los vendedores ambulantes con la esperanza de abordar la venta de bienes robados.