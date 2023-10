Incertidumbre ante desalojo de vendedores ambulantes en La Misión de San Francisco

Vendedores ambulantes aseguran estar viviendo en incertidumbre luego de que la ciudad de San Francisco anunciara medidas de desalojos que comenzarían en noviembre en La Misión.

"La ciudad no nos ha dado la cara, no ha hecho nada con nosotros, solo escuchamos murmullos pero no hay nada oficial no sabes cuándo te van a sacar de acá, a dónde te van a mover, no absolutamente nada", aseguró Rodrigo López, vendedor.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Autoridades aseguran que la medida es necesaria por 90 días, ya que, a pesar de las distintas iniciativas que han emprendido para poner orden en el área, estas no han servido y ha aumentado la violencia.

Estela Estrella, vendedora, afirmó que tiene dos hijos a loa cuales debe mantener. A ella le han decomisado su mercancía 4 veces por no tener permiso, ni recibos de ésta.

"No me siento bien, necesito el dinero, necesito pagar renta, el transporte para llevar las niñas a la escuela", indicó Estela.

Telemundo 48 habló con un representarte de la oficina de la supervisora del distrito Hillary Ronen para saber un poco más sobre esta medida.

"No sabemos la fecha específica a donde pueden ir los vendedores adentro o en lugares donde no estén en la calle”, indicó Santiago Lerma, vocero de la oficina de Ronen.

Lerma aseguró que están acondicionando dos lugares para que un total de 50 vendedores con permiso puedan solicitar un espacio, y posiblemente tengan un tercero.

Quienes tengan que solicitar la renovación de sus permisos es importante saber que van a tener que indicar el lugar donde quieren vender su mercancía, pero no va a poder ser en la calle Misión, puede ser otro lugar en el distrito.

"Vamos a trabajar con la policía y otros departamentos para ver qué hacemos en la estación de BART y la calle para que eso no pase otra vez", dijo Lerma.

Mientras los vendedores seguirán con sus actividades porque de esto dicen dependen sus familias.