Padre hispano denuncia presuntos casos de agresión y acoso en escuela secundaria de Daly City

Los presuntos casos de agresión, acoso y amenazas en la escuela preparatoria Jefferson High en Daly City tienen preocupado a un padre de familia quien no ha enviado a su hija a la escuela desde hace tres días.

“Muchos de los alumnos sí se dieron cuenta de la amenaza que había en las redes sociales y yo no supe hasta que mi hija me dijo cuando vine a recogerla”, explicó Bernardo Hernández, padre de familia.

Bernardo aseguró que el martes hubo una amenaza cibernética y él le preguntó al director de la escuela sobre esto.

“Pregunte ¿qué fue lo que pasó? y me llamó el director de la escuela y no me quiso dar mucha información. Recibimos un correo electrónico diciendo nada más que habían contactado a la policía de Daly City y no dijeron que fueron las amenazas que pasaron”, indicó Bernardo.

Desde el martes este padre de familia no envía a su hija a la escuela.

“Hablé con mi hija otra vez en casa y me dijo que había sido amenaza de balacera en la escuela y me dio más temor”, aseguró Bernardo.

El padre de familia dijo que volvió a contactar a las autoridades escolares y nadie le dio respuesta.

“Esta vez que llamé para preguntar se han recusado a darme explicaciones sobre la amenaza que recibieron. Hable con el director de la escuela, solo me dijo que no podía darme información por privacidad pero ¿privacidad de qué ? si también es la seguridad de mi hija”, aseveró Bernardo.

Bernardo también habló sobre supuestos casos de agresión y acoso hacia otros estudiantes y que alumnos de otras escuelas han llegado a iniciar enfrentamientos con estudiantes de la preparatoria Jefferson.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Telemundo 48 se comunicó con el Distrito Escolar Jefferson Union High School y aunque no nos dieron una entrevista en cámara si enviaron un comunicado que en parte lee:

“Mantener la calma y la seguridad en nuestros planteles es esencial para crear una atmósfera donde cada estudiante pueda desarrollarse. Con esto, aseguramos que cada disturbio en el ambiente estudiantil, incluyendo peleas dentro del centro educativo, las resolvemos rápidamente y de forma efectiva”.

La escuela también aseguró que cuando se registran casos que ponen en peligro la seguridad de los estudiantes se comunican de inmediato con los padres de familia.