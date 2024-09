“Es inocente”: cuñada de Scott Peterson se convierte en abogada para ayudar en su defensa

Luego de 20 años de estar encarcelado, el caso de Scott Peterson, quien fue condenado por asesinar a su esposa Laci y a su hijo no nacido, Connor dio un importante giro que dejó a muchos incrédulos.

El Proyecto Inocencia Los Ángeles decidió tomar el caso de Peterson con la premisa de que hubo evidencia que no fue tomada en cuenta en su juicio inicial, con esto buscan que el sentenciado tenga un nuevo juicio que quizás podría dejarlo en libertad.

Pero no solo el Proyecto Inocencia Los Ángeles cree en su inocencia, Janey Peterson, cuñada de Peterson, también cree ciegamente en que él no cometió tan atroz crimen.

Durante el documental realizado por Shareen Anderson, “Cara a cara con Scott Peterson”, que es transmitido por la plataforma de streaming Peacock, Janey cuenta cómo se convirtió en abogada para ayudar su cuñado en su defensa.

Ella afirmó que luego de estar años siguiendo el caso, acudiendo a las audiencias en las cortes, leyendo los documentos, reportes de la policía y hablando con abogados del caso tomó la importante decisión de estudiar leyes.

“Ciertamente nunca sentí que tenía que convertirme en abogada para ayudar a Scott, pero pienso que ahora que soy abogada, ciertamente entiendo el caso, los problemas. Si Scott tiene un nuevo juicio tendremos la oportunidad de tomar más pasos en la investigación, podremos llamar a las personas a testificar. Tenemos un increíble equipo de personas que conocen este caso y que ayudan a nuestra familia, sin ellos no estaríamos donde estamos ahora”, aseveró Janey.

La cuñada de Peterson junto a su equipo de defensa cree que la teoría del robo ocurrido en la casa de los vecinos de Laci durante la fecha de su desaparición podría estar relacionado con su asesinato.

Recordemos que durante el robo hubo dos personas presuntamente involucradas que fueron identificadas como Steve Todd y Glenn Pearse Pearce, ambos supuestamente utilizaron una van para robar la casa de los vecinos de Laci.

La teoría que se trabaja es que probablemente el día del robo, Laci confrontó a los ladrones y estos ante el temor de que los denunciara a la policía, la secuestraron.

“Steven Todd y Glenn Pearse Pearce admitieron estar involucrados en el robo a los Medinas, ellos le dijeron a la policía que el robo ocurrió el 27 de diciembre del 2002, cuando la policía investigó dijeron que no pudo haber pasado en esa fecha porque los Medinas estaban en la casa. Ellos (los sospechosos) cambiaron su historia y dijeron que el robo había ocurrido el 26 de diciembre. No fue hasta mucho después que las personas comenzaron a preguntarse si este robo realmente había ocurrido el 26 de diciembre. Creemos que Lacy enfrentó a los ladrones de los Medinas el 24 de diciembre”, explicó Janey.

La cuñada de Peterson enfatizó que es probable que el día del robo Todd y Pearse no eran los únicos que participaron en el crimen.

“Lo que pudo haber pasado es que otras personas fueron a ayudar (a los ladrones). La policía nunca identificó la van, nunca identificó a los hombres asociados con la van y esa van estaba estacionada frente a la casa que fue robada, que estaba cruzando la calle de la casa de Scott y Laci, entonces esta confrontación con Lacy pudo involucrar a las personas en la van, no necesariamente a Steven Todd y Glenn Pearse Pearce”, indicó Janey.

La teoría de la van

Testigos aseguraron haber visto una van estacionada en frente a la casa de los Medinas el día del robo.

Una de las hipótesis que maneja la defensa de Peterson es que quizás Laci confrontó a los presuntos ladrones y por eso se la llevaron.

El día después de la desaparición de Laci una van color marrón fue hallada quemada en el distrito Aeropuerto a una milla de la casa de los Peterson.

Dentro de ésta había un colchón parcialmente consumido por el fuego y que tenía una mancha de lo que parecía ser sangre. Cuando le hicieron la prueba de luminol resultó que la sangre era humana, sin embargo, al enviar la evidencia a un laboratorio forense se determinó que no era sangre.

Las pruebas de ADN que podrían exonerar a Scott Peterson

El Proyecto Inocencia Los Ángeles entregó una petición para que se le hicieran pruebas de ADN a al menos 15 artículos que, según ellos, podrían probar la inocencia de Peterson.

“El Proyecto Inocencia de Los Ángeles ha presentado peticiones para que se le hagan pruebas de ADN creo que, a 17 artículos, varios de esos artículos están asociados con el robo a la casa de los Medinas, también de la camioneta quemada que fue hallada a menos una milla de la casa de Laci el día después de que Laci desapareció, al menos 11 artículos que fueron hallados cerca de los cadáveres de Laci y Connor”, aseveró Janey.

La cuñada de Peterson enfatizó que durante todos estos años tanto ella como la defensa han hecho lo que ha estado a su alcance para demostrar la inocencia de su cuñado.

“En California los casos de pena de muerte toman mucho tiempo, ahora tenemos 12 o 15 años donde nada ha pasado, la gran esperanza de que Scott podría ser exonerado realmente impulsó lo que hemos hecho, específicamente su sentencia a muerte, realmente no sabíamos cuánto iba a tomar, simplemente continuamos investigando, sus abogados continuaron trabajando, nosotros simplemente nos aferramos a cada fragmento de esperanza, a cada ¿qué más podemos hacer? y solo lo hicimos”, afirmó Janey.

A pesar de todos estos esfuerzos, el 29 de mayo de 2024, un juez rechazó la petición para hacerle las pruebas de ADN a los artículos requeridos por el Proyecto Inocencia Los Ángeles, que incluía la supuesta mancha de sangre hallada en el colchón quemado, sin embargo, el juez sí permitirá que se le realicen las pruebas a la cinta adhesiva que fue hallada en el cuerpo de Laci.

“Si el ADN de otra persona es hallado en la cinta adhesiva encontrada en el cuerpo de Laci eso quiere decir que alguien más es culpable, eso no le da a Scott un nuevo juicio, eso liberaría a Scott”, expresó Janey. “Nuestro mayor trabajo no solo es liberar a Scott, si no también saber qué le ocurrió a Laci y a Connor, necesitamos ambos, y Laci merece ambos”, puntualizó Janey.

Nota del editor: Peacock y Telemundo 48 son propiedad de NBCUniversal