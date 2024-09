 “Nunca hui de la policía”: Scott Peterson justifica viaje a San Diego tras desaparición de su esposa

Más de 20 años han pasado desde que Scott Peterson fue hallado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa Laci Peterson y su hijo no nacido Connor.

Sin embargo, a pesar de los años muchos se ha especulado sobre su culpabilidad y sobre los motivos que tuvo para cometer tan atroz crimen.

Shareen Anderson, periodista y creadora del documental “Cara a cara con Scott Peterson”, que es transmitido por la plataforma de streaming Peacock, entrevistó a Peterson quien desde la cárcel Mule Creek Prison, Ione en California, responde a todas de las interrogantes que desde hace años las personas se han hecho en cuento al caso.

Durante la búsqueda de Laci, salió a la luz el amorío que Peterson mantuvo con Amber Frey estando aún casado, esta noticia dejó perplejos no solo a las autoridades sino también a los familiares de Laci quienes en todo momento apoyaron a Peterson.

Ante la magnitud del descubrimiento, Anderson increpó a Peterson sobre las grabaciones que provocaron que la opinión pública y la policía creyeran que él era el verdadero asesino de Laci.

Todos piensan que mataste a Laci ¿Cómo te hace sentir?

“Es horrible, fui un completo imbécil al tener relaciones sexuales fuera de nuestro matrimonio”.

Peterson aseguró que al principio no dijo nada sobre su relación extramarital en un esfuerzo por proteger el caso de la desaparición de su esposa embarazada.

“Cuando comenzó la investigación hice todo lo posible para traer a mi familia de regreso a casa y eso incluyó mantener mi relación con Frey alejada de la gente, no les dije porque quería que la búsqueda continuara, yo absolutamente me equivoqué, esos pensamientos me persiguen, es devastador, me siento avergonzado y culpable que el tener sexo con Amber Frey causara eso”, aseguró Peterson.

Durante la investigación, otro de los aspectos que surgió y que podrían haberle dado un giro de 360 grados al caso fue el robo ocurrido a la familia Medina quienes vivían en una casa frente a los Peterson en Modesto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Una testigo aseguró que el día de la desaparición de Laci vio cómo tres hombres salían de la casa de los Medinas, en el lugar también estaba una camioneta van.

Debido a la posible relación que esto podría tener con el caso de la desaparición, autoridades ofrecieron una recompensa por información que los llevara al arresto de los sospechosos.

Dos hombres identificados como Steven Todd y Donald Pearce fueron arrestados, sin embargo, sus descripciones no coincidían con las ofrecidas por la testigo.

Durante la investigación, detectives determinaron que el robo no guardaba relación con la desaparición de Laci, algo que Peterson ha refutado.

“Todd y Pearce, los dos que robaron la casa de enfrente, no sabemos quién más participó en ese robo, sabemos que había otros, solo fue el deseo de no perseguir lo que la evidencia les decía, es decir, había evidencia que ellos (las autoridades) decidieron ignorar”, afirmó Peterson.

Peterson habla por primera con los medios y se gana el repudio de la opinión pública

Desde la desaparición de Laci, Peterson mantuvo un perfil bajo con los medios de comunicación, sin embargo, cuando decidió ofrecer su punto de vista de los hechos ante el descubrimiento de su amorío, la opinión pública lo repudió.

Durante una entrevista Peterson aseguró que le dijo a Laci sobre su aventura y supuestamente ella lo tomó de buena manera, ni siquiera se enojó, estas declaraciones aunado a su actitud fría ante los medios de comunicación llevó a muchos a pensar que estaban delante del verdadero asesino.

Peterson fue señalado por ser un narcisista y hasta fue comparado con una persona psicópata.

Desde la cárcel él relató lo que vivió tras estas declaraciones:

“Hubo personas que me escupieron en las estaciones de gasolina, recibí amenazas de muerte por teléfono, tuve a una persona en mi patio delantero asegurando que era una bruja enterrando cosas en la tierra, desearía decir que era fuerte, pero todas esas cosas me pasaron factura. Yo solo recuerdo la locura que fue al no dormir y estar preocupado por Connor y Laci, y ver la respuesta apática de la policía”, recordó.

Scott Peterson justifica su reacción tras el hallazgo de los cuerpos de Laci y Connor

El 14 de abril de 2003 una mujer que caminaba por la orilla en el área de Point Isabel en Richmond halló el cadáver de una mujer que posteriormente fue identificada como Laci Peterson.

El cuerpo, en estado de descomposición, estaba boca abajo y tenía cinta adhesiva en el torso. El bebé fue hallado a poca distancia del lugar.

Anderson le preguntó a Peterson si tras el hallazgo pensó que se trataba de su esposa y de su hijo a lo que respondió:

“No, en absoluto, ellos reportaron que habían encontrado un cuerpo en la orilla en la bahía, francamente pensamos que como no había habido un anuncio, no era ella, no era un pensamiento, tú sabes, se había escuchado de que habían encontrado otros cuerpos en la bahía anteriormente, que los cuerpos de otras personas habían llegado allí, no era como si fuera la única posibilidad”, aseveró Peterson.

Tres días después del hallazgo, Peterson fue arrestado en la entrada del club de golf Torrey Pines en San Diego.

“Cuando mi familia pasaba por momentos difíciles, siempre hacíamos algo, íbamos a jugar golf, salíamos o íbamos a pescar a San Diego, ese tipo de cosas. Esa era la manera relacionarnos, de estar juntos, nunca hablamos de los momentos difíciles solo pasábamos el tiempo juntos”, indicó Peterson. “Puede que se vea raro para otras personas, pero solo éramos el tipo de personas que no hablan. Ese día (el del arresto) iba a Torrey Pines Golf a jugar con mis hermanos y mi papá, solo queríamos estar juntos ese día y cuando salí a la carretera pensé que había reporteros siguiéndome y no quería que tomaran una foto de mí y la publicaran en los medios, yo solo no podía imaginar el titular que utilizarían, desconocía que los que me seguían eran policías”, dijo Peterson.

Cuando fue arrestado, Peterson tenía el cabello de otro color y barba en el rostro; adicionalmente, la policía halló en su vehículo un celular, píldoras de viagra, artículos para acampar y $10,000 en efectivo.

Todo esto hizo pensar a las autoridades que Peterson podría haber viajado a San Diego para huir a México a través de la frontera.

Ante esta afirmación, Peterson respondió:

“Para nada entiendo eso, porque quiero ser muy claro, nunca hui de la policía, siempre estuve en contacto con ellos, respondía la mayoría de sus llamadas, había momentos en los que me frustraba no atender sus llamadas, el motivo por el que me pinté el cabello fue por el acoso y las amenazas de muerte que recibía”, explicó.

La actitud de Peterson dejó mucho que desear a las autoridades luego de que fue notificado de que en efecto los cuerpos hallados en Point Isabel eran los de su esposa e hijo.

Autoridades dijeron que al darle la noticia él solo tuvo su cabeza inclinada, una lágrima salió de su ojo derecho, estaba callado y no decía nada.

Peterson justificó esta reacción asegurando:

“No pensé que fueran ellos, cuando ellos (la policía) me dijeron solo tuve una terrible reacción física, es decir, era una verdadera reacción física, pero mientras estaba en el carro con estos dos detectives, realmente no le creí a la policía cuando me lo dijeron, parte de mí solo decía, no es posible”, aseveró.

Comienza el juicio contra Scott Peterson

“Lo que empezó como una lucha para encontrar a Laci se convirtió en una lucha por mantener a Scott vivo”, aseguró Janey Peterson, cuñada de Peterson.

El juicio tuvo varias idas y venidas a favor y en contra tanto de Peterson como de la fiscalía.

Se dio a conocer que el detective a cargo de la investigación de Laci Peterson, borró información de su reporte que habría situado a la mujer en el depósito donde Scott tenía el barco del que supuestamente nadie sabía nada.

También se excluyó evidencia sobre los testigos que aseguraron haber visto a Laci paseando a su perro por el vecindario el día de su desaparición, así como la teoría de que los sospechosos del robo a la casa de los Medinas podrían haber estado relacionados con la desaparición y el asesinato.

Pero lo que marcó el punto definitivo en el juicio fueron las declaraciones y los audios presentados de las llamadas entre Scott y Amber Frey, ya que en una de ellas le dijo que había perdido a su esposa.

Tras 40 horas de deliberaciones, el 12 de noviembre de 2004, Peterson fue hallado culpable de asesinato en primer y segundo grado.

Durante el veredicto, Peterson no mostró ninguna reacción.

Hoy desde la cárcel, Peterson dio a conocer lo que sintió en ese momento.

“Yo solo esperaba ir a casa ese día, solo fue esta horrible reacción física que tuve, todo se puso en silencio, no podía sentir nada, no podía sentir mis pies en el suelo, no podía sentir la silla en la que estaba sentado, incluso mi visión estaba un poco borrosa y solo tuve esta rara sensación de estar cayendo hacia adelante, no tenía idea de lo que venía”, aseguró Peterson.

Tras su condena y luego de que lograra que un juez suspendiera la pena de muerte, ahora Peterson busca un nuevo juicio asegurando que hay evidencia que no se incluyó en su juicio original que podría probar su inocencia.

Actualmente, el Proyecto Inocencia de Los Ángeles está a la espera de la decisión de un juez sobre las pruebas de ADN que podrían ser una pieza clave de evidencia incluida las pruebas del robo y cinta adhesiva hallada en la ropa de Laci.

Nota del editor: Peacock y Telemundo 48 son propiedad de NBCUniversal