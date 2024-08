“Me arrepiento de no haber hablado”: Scott Peterson da su versión de los hechos

Han pasado 20 años desde que Scott Peterson recibió cadena perpetua por haber asesinado a su esposa Laci Peterson y a su hijo no nacido, Connor, en el 2002 en California.

Actualmente, el caso de Peterson fue tomado por la Organización Proyecto Inocencia Los Ángeles, quienes en busca de un nuevo juicio aseguraron que existen pruebas que podrían demostrar la inocencia de Peterson.

A través de un documental llamado “Cara a cara con Scott Peterson”, que es transmitido por la plataforma de streaming Peacock, Peterson habló por primera vez sobre lo ocurrido durante la investigación del caso de homicidio.

“No tengo nada que ver con la desaparición de Laci”, aseguró a través de una video llamada virtual con la creadora del documental Shareen Anderson, productora de documentales y periodista de investigación.

Anderson explicó, que, aunque en un principio creía sobre la culpabilidad de Peterson, en 2013 indagando en el caso, los hechos y la evidencia que encontró la hicieron dudar de que en efecto el condenado había sido responsable del homicidio.

SCOTT PETERSON HABLA DESDE LA CÁRCEL

“Me arrepiento de no haber hablado, tengo la oportunidad de mostrarle a las personas cuál es la verdad y de que las personas tengan la oportunidad de aceptarla”, afirmó Peterson desde Mule Creek Prison, Ione, California donde se encuentra recluido.

Durante la entrevista Anderson cuestionó a Peterson sobre el por qué decidió romper el silencio tras permanecer tantos años en prisión.

“Sí tengo la oportunidad de llevar la realidad afuera y mostrar la verdad a las personas que estén dispuestas a aceptarla, quizás eso le quite un poco de dolor a mi familia, y esa será la mayor cosa que puedo hacer en este momento, no confíes en mí, pero mira la evidencia”, aseguró Peterson.

Sin embargo, la actitud fría de Peterson durante la desaparición de Laci y luego del hallazgo de su cuerpo hizo dudar a muchos sobre su inocencia.

“Sé que hay esta narrativa de que no estaba preocupado, pero hubo muchas veces en las que estuve al límite y solo trataba de sobrellevarlo, me sorprendió leer eso en el reporte (de la policía) y reportaron cosas falsas en cuento a mi estado de ánimo”, indicó Scott.

Durante la investigación del caso, la policía cumplió con una orden de allanamiento en la vivienda de Peterson y Laci el 26 de diciembre en Modesto. Según la policía, ese día Peterson no cooperó con las autoridades.

Durante la entrevista con la documentalista, Peterson ofreció sus razones para no hacerlo.

“Era claro lo que pasaba, tenían una suposición, creo que se llama un prejuicio, ellos solo buscaban evidencia que sustentara sus prejuicios, y eso fue lo que hicieron. El detective Brocchini le dijo al equipo lo que él pensaba que había ocurrido, y lo que quería encontrar, y ellos vinieron a nuestra casa, no para buscar a Laci si no para buscar evidencia en mi contra, ellos buscaron en la casa y no encontraron evidencia de sangre o de que hubiese ocurrido algún incidente, nada de eso y aún así continuaron enfocados en mí”, aseveró Peterson.

Cuando la policía supo de la existencia de Amber Frey, quien había sido amante de Peterson, indicaron que una de las hipótesis del por qué había cometido el asesinato fue porque no quería continuar casado con Laci y no quería ser padre.

Anderson confrontó a Peterson ante estos señalamientos a lo que él respondió.

“Es muy ofensivo y asqueroso, no entiendo este argumento que es absolutamente falso, realmente me arrepiento de haber engañado a Laci, absolutamente. Solo fue una falta de autoestima infantil, egoísmo, viajaba a algún lado donde estaba solo, porque estaba solo y alguien me hacía sentir bien porque quería tener sexo contigo, eso fue lo que fue para mí”, aseveró Peterson.

SU FAMILIA CREE EN ÉL

A pesar de los años que han pasado, Janey Peterson, cuñada de Scott afirmó creer en su inocencia.

Ella explicó que desde la desaparición de Laci la policía solo investigó a su cuñado dejando de lado posibles pruebas que lo exculparían del crimen.

“Creo que mi cuñado fue erróneamente culpado”, dijo Janey.

Actualmente, el Proyecto Inocencia de Los Ángeles está a la espera de la decisión de un juez sobre las pruebas de ADN que podrían ser una pieza clave de evidencia incluida las pruebas de un robo y cinta adhesiva hallada en la ropa de Laci.

Debido al cambio de sede, Peterson fue juzgado en el condado San Mateo y ahí es donde el Proyecto Inocencia de Los Ángeles está presentando su caso. Un juez aceptó que un laboratorio neutral realizará pruebas de ADN en el trozo de cinta adhesiva en cuestión.

