Cómo afecta el aumento de los aranceles el plan de jubilación 401-K

Debido a los aranceles impuestos a otros países por el gobierno del presidente, Donald Trump, muchos trabajadores estan preocupados porque están perdiendo mucho dinero en el plan de ahorro para la jubilación 401-K.

Por esta razón, Telemundo 48 habló con un experto en economía para saber qué recomendaciones le tiene a las personas ante estas medidas.

“Revise su presupuesto. Cuántos son sus gastos mensuales; cuánto va a recibir; cuál es la diferencia entre lo que espera recibir y los gastos que tiene normalmente y si tiene un buen presupuesto de sus gastos mensuales y de sus ingresos podría tomar la decisión mejor sobre si este es el momento para retirarse ahora mismo”, indicó Dairo Romero, experto en economía.

Es muy recomendable consultar también con un asesor financiero porque, según expertos, el asustarse podría llevar a decisiones arriesgadas que te perjudiquen a largo plazo.

“Sería bueno que tomara esa recomendación y asesoría financiera de la compañía que le maneja su 401-K”, aseguró Romero.

Entre otras recomendaciones se encuentran:

No entrar en pánico

Consultar con un profesional

Dejar las emociones a un lado

Por su parte, para los trabajadores jóvenes, muchos economistas recomiendan seguir invirtiendo sin hacer cambios y tener paciencia.

“Si no se va a retirar en unos 10 años, esté tranquilo y no mire los números, no escuche las noticias, y siga manejando bien sus finanzas, y cuando sea el momento de retirarse es cuando habría que mirar que está pasando”, enfatizó Romero.

No es la primera ni la última vez que hay una crisis con la bolsa de valores ya que según este experto esto es parte del proceso normal de los mercados bursátiles y habrá tiempo para una nueva recuperación.