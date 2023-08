Taco birria gigante del restaurante Con Sabor a México en San José revoluciona las redes

Un restaurante en San José creó un taco de birria que se ha vuelto viral.

Su creador asegura que es el más grande del mundo y los comensales lo pueden encontrar en el restaurante “Con sabor a México" ubicado en el 500 West de San Carlos Street.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El restaurante pudiera ser uno más de los que hay en la ciudad, pero hay algo que lo distingue, su taco de birria que es tan pero tan grande que causó furor en las redes sociales.

Daniel Ortega, dueño del establecimiento, asegura que hay personas que han viajado desde Los Ángeles solo para comer su taco birria.

"Tenemos el Giant birria taco que apenas salimos con él hace 3 meses y eso es lo más boom", aseguró Daniel.

El comerciante dice que vende unos 500 taco birrias al día.

"Un día yo y mi hermano dijimos tenemos que hacer algo diferente y dije vamos a hacer un gigante birria a taco hecho a mano", relató Daniel.

Él asegura que es el más grande de todo el mundo y que además contiene una salsa secreta.

Pero, ¿cómo se prepara?

"Masa de maíz y lo vamos a planchar acá", explicó Montserrat Chávez, empleada de Con Sabor a México.

Se amasa por un buen rato en forma de bola hasta que quede estirado, y luego se baja la plancha.

"Para hacer la forma, lo voy a votar", indicó Chávez.

Y se repite el proceso

"Porque tengo que hacer que queden firmes", aseguró Chávez.

De allí va a la cocina por unos minutos.

"Se le pone un poco de aceite para que no se pegue", dijo Chávez.

Pero antes se le pone lo que ellos llaman el color que es la receta secreta, y con eso se cocinará de lado y lado.

"Cinco minutos porque tiene que estar muy crunchy", aseveró Chávez.

Daniel asegura estar en su mejor momento como dueño de su tercer establecimiento.

“Cómo me dijo mi padre no más aviéntate con la cabeza primero. Si te va bien que bueno si te va mal qué bueno porque no lo haces otra vez", dijo David.

Una vez que el súper taco se está cocinado se le agrega mucho queso, también cebolla, cilantro y la famosa carne. Se dobla y se le pone más color.

"Se ve muy bueno pero muy grande hay que tener dos panzas", dijo Jose Licea, cliente.

Y como el taco es tan grande no se puede colocar en un plato regular, sino en una caja pizza.

En un futuro este mega taco podría expandirse a otra ciudades.