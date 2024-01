El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Stanford Medicine Children's Health. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Área de la Bahía. Haz clic aquí para conocer más sobre los servicios de fertilidad de Stanford Medicine Children's Health.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En 2023, la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) causó revuelo cuando emitió una descripción ampliada de la infertilidad, caracterizando la condición como “la necesidad de intervención médica, que incluye, entre otros, el uso de gametos o embriones de donantes para para lograr un embarazo exitoso ya sea individualmente o en pareja”, reconociendo efectivamente la infertilidad como una condición tanto social como física. Esta definición expandida es un importante paso adelante para las posibles familias diversas y no tradicionales de todo el mundo, ya que elimina los obstáculos para acceder a asistencia para la formación de familias y tratamientos de infertilidad. De hecho, la infertilidad y la formación de familias han avanzado mucho desde que nació el primer bebé mediante fertilización in vitro (IVF, por sus siglas en inglés) en 1978, quizás tanto debido a los cambios culturales y la aceptación LGBTQ+ como a los avances en la medicina.

Los inicios de los tratamientos de fertilidad

Los avances en la medicina de la fertilidad y IVF no serían posibles sin la evolución de las actitudes culturales que los precedieron. Cuando los médicos en Inglaterra recibieron a Louise Brown, la primera persona nacida mediante IVF en 1978, se sabía muy poco sobre el tratamiento de fertilidad fuera de la comunidad médica; la gente temía que los bebés no nacieran sanos y muchos hacían suposiciones sobre Brown, como que tenía poderes sobrenaturales o que no era completamente humana. Incluso algunos profesionales médicos temían que los tratamientos de fertilidad fueran un terreno resbaladizo que condujera a la clonación humana. A pesar del circo mediático y la reacción violenta que acompañaron este importante hito en la medicina de la fertilidad, ayudó que los Brown fueran descritos como padres respetables, adecuados y merecedores. Enfatizar su respetabilidad y alinear la IVF con valores familiares tradicionales ayudaría a que sea más aceptada, y eventualmente abriría las puertas para que familias más diversas y no tradicionales participen en métodos alternativos de construcción familiar.

Pero antes de que tratamientos como IVF sean ampliamente aceptados para abordar la infertilidad, los futuros padres tendrían que deshacerse del estigma de la infertilidad. Después de luchar durante nueve años para quedar embarazada, Leslie, la madre de Louise Brown, sintió que “no era una mujer de verdad”, haciéndose eco del sentimiento predominante entre los adultos que experimentaban infertilidad en ese momento. Durante las décadas siguientes, una serie de movimientos sociales como el feminismo de segunda y tercera ola, los derechos civiles y el movimiento por los derechos LGBTQ+ crearía un cambio gradual hacia puntos de vista más progresistas sobre las estructuras familiares, dando efectivamente permiso a mujeres y hombres de todo el mundo para hablar sobre la infertilidad con menos vergüenza. Desde el nacimiento de Louise Brown, se estima que más de 8 millones de bebés han nacido mediante IVF. Pero según Ruben Alvero, MD, Director de Stanford Fertility and Reproductive Health Services en Stanford Medicine Children’s Health, el trabajo está lejos de estar terminado. "En 30 años, nunca ha sido mejor", dice el Dr. Alvero, "aunque aún nos queda mucho más por recorrer".

Tratamientos de fertilidad en el siglo XXI

Alrededor del 17,5 por ciento de la población adulta en todo el mundo experimenta infertilidad según la Organización Mundial de la Salud, una cifra que seguramente aumentará gracias a la definición recientemente ampliada de infertilidad de la ASRM para incluir a LGBTQ+ y a los futuros padres solteros. Según el Pew Research Center, uno de cada tres adultos estadounidenses dice haber utilizado tratamientos de fertilidad como IVF para hacer crecer a sus familias o conocer a alguien que lo haya hecho. Y, sin embargo, para las comunidades marginadas, encontrar programas de fertilidad inclusivos como la clínica Q+ Family Building en Stanford Medicine Children's Health puede resultar bastante difícil. No fue hasta 2008 que la Corte Suprema de California dictaminó que los proveedores no pueden negar el acceso a tratamientos de fertilidad debido a la orientación sexual del paciente, y en 2015, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, permitiendo que las parejas del mismo sexo se casaran y puedan acceder a muchos beneficios que antes se les negaban y eliminar muchos obstáculos en la formación de una familia. Desafortunadamente, 1 de cada 8 personas LGBTQ+ todavía vive en estados donde los médicos pueden negarles tratamiento.

"Esta es una comunidad que ha sido rechazada de los servicios de fertilidad durante muchos años, y todavía hay clínicas que no atienden a ciertos grupos de la comunidad LGBTQ+ en todo el país", dice Brent Monseur, MD, ScM, Director de la Clínica Q+ Family Building en Stanford Medicine Children's Health y presidente del ASRM LGBTQ+ Special Interest Group.

Como individuo gay y no binario, Dr. Monseur puede entender y apoyar mejor a sus pacientes. Continúan enfatizando la importancia de encontrar médicos que tengan la competencia cultural y humildad para tratar a miembros de la comunidad LGBTQ+: “Si pueden encontrar una clínica, todavía tienen que encontrar un médico con el que se sientan cómodos. A la mayoría de los pacientes LGBTQ+ que veo, ningún profesional médico les ha preguntado jamás sobre sus objetivos de formar una familia”. En Stanford Medicine, la clínica Q+ está desafiando el status quo al ofrecer no solo un tratamiento de fertilidad líder en la industria, sino también una atención culturalmente sensible, socialmente consciente e inclusiva.

Cambios en el horizonte

El acceso a costosos servicios de formación de familias como padres LGBQT+ puede depender de cómo las compañías de seguros interpreten la infertilidad. Esto hace que la definición ampliada de la ASRM sea aún más crítica según el Dr. Alvero, miembro de la junta directiva de la American Society for Reproductive Medicine:

“[La ASRM] establece muchos de los estándares clínicos en medicina reproductiva... así que uno de los objetivos era tener un efecto práctico sobre el terreno, que las compañías de seguros vieran a esta poderosa organización decir 'esta es la definición de infertilidad que "es amplia e inclusiva" y esperamos que tenga un impacto en todo el mundo. El dinero es uno de los grandes desafíos [para acceder al tratamiento de infertilidad] y la esperanza es que las compañías de seguros vean esto y digan 'sí, lo cubriremos'”.

Hoy en Estados Unidos hay casi 500 clínicas de fertilidad y decenas de miles de bebés nacen cada año utilizando tecnologías de reproducción. Según datos del gobierno, más de 100,000 parejas del mismo sexo están criando hijos en este país, y un número cada vez mayor busca hacer crecer sus familias, un derecho humano fundamental, independientemente de la orientación sexual, expresión o necesidad de tecnologías de asistencia reproductiva.

"La AMA y la Organización Mundial de la Salud han dicho que esta es una enfermedad como cualquier otra, pero lo que sucede es que la gente dice 'bueno, nadie se está muriendo, nadie se enferma físicamente'. Eso no está bien", dice el Dr. Alvero. "Esta es una lesión invisible... los estudios psiquiátricos y los estudios psicológicos han demostrado que es una insatisfacción comparable a tener cáncer y otras enfermedades importantes".

Los defensores creen que la nueva definición de fertilidad de la ASRM tendrá impactos de amplio alcance para las parejas LGBTQ+ que buscan formar una familia, tanto en lo que respecta a la legislación como a la proliferación de clínicas inclusivas y culturalmente sensibles como la clínica Q+ Family Building. El futuro es esperanzador, pero Dr. Monseur sabe que el cambio llevará tiempo:

“Si bien creo que este es un primer paso crítico para que las compañías de seguros reconozcan que necesitan hacer un mejor trabajo para aumentar el acceso, no sucederá de la noche a la mañana. Lo que es realmente importante es que, aunque ayuda a impulsar este cambio, seguirá siendo tarea de defensores como yo y [Dr.] Rubén [Alvero] asegurarnos realmente de que las compañías de seguros escuchen estas nuevas definiciones para que podamos abogar por una mejor cobertura”.

Dr. Monseur anticipa que la clínica inspirará a otros a servir mejor a la comunidad LGBTQ+:

"Esperamos que la clínica Q+ Family Building en Stanford Medicine sirva como modelo para que otros centros académicos de todo el país desarrollen programas destinados a brindar atención especializada y ayudar a la población de minorías sexuales y de género a formar sus familias".

La Q+ Family Building Clinic en Stanford es el primer programa académico íntegramente dedicado a la construcción de familias LGBTQ+ en los EE.UU. El equipo de Q+ está comprometido a brindar servicios de fertilidad inclusivos y culturalmente sensibles a la comunidad LGBTQ+ y más allá. Haz clic aquí para saber más.