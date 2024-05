Residentes de parque de casas móviles Buena Vista preocupados de ser desplazados en Palo Alto

Residentes del parque de casas móviles Buena Vista en Palo Alto aseguraron estar en el limbo y preocupados, pues podrían ser desplazados debido a un plan de construcción



Desde que Artemia García y su familia de 8 integrantes se enteraron que el lugar donde han vivido por más de 17 años será parte de un proyecto de construcción, no han dejado de rezarle a la virgen de Guadalupe.

"La verdad es que eso es nuestro pensar, nuestra preocupación, más que nada por los niños que tenemos y pues estamos como en el limbo, pues no sabemos exactamente qué va a pasar", explicó Artemia.

Según la autoridad de vivienda del condado Santa Clara, el parque de casas móviles, necesita urgentemente una remodelación que exige dividir el parque en dos secciones, en una se construirán un edificio de apartamentos de tres pisos con 61 unidades, y en la otra seguirá siendo lugar para 44 casas móviles.

Melanie García, a diferencia de su mamá, renta una de estas casa, asegurando que las opciones que le han brindado han sido muy limitadas.

"Ya de por sí, ya somos renteros, nomás nos dan como dos opciones. Seguimos de renteros o nos vamos y esos son las únicas opciones”, indicó Melanie.

"Como que no se nos hace justo que si nos van a quitar nuestro lugar de confort nuestro hogar, pues yo pienso que nos deberían de dar la mitad o más de la mitad de lo que nos planean dar y no nomás el 10%", dijo Artemia.



Para Artemia y su familia eso podría ser una decisión muy difícil, pero para Amanda Serrano, otra Residente que ha estado viviendo en el parque de casas móviles por 16 años, eso podría ser un cambio positivo.

"Me da nostalgia, obvio el techo que me ha brindado 16 años, pero también me pongo a pensar que voy a estar mejor allá", expresó Amanda.

Amanda por su parte, rentará una de las 61 unidades que ofrecerá el proyecto.

"Yo opté por un apartamento, y por lo que ya se me va a complicar más la cosa porque mi salud va empeorando", afirmó Amanda.

También explicó que recibirá una buena oferta por su casa.

"ósea a mí me van a reconocer un dinero por mi casa que yo vivo que es esta. Y aparte pues me van a reubicar para mientras empieza la construcción en otro en otro lado", dijo Amanda.

Telemundo 48 contactó a la Autoridad de Vivienda del condado Santa Clara y en un comunicado nos dijeron:

"Les hemos ofrecido tres opciones a los propietarios: seguir siendo propietarios de su vivienda en el nuevo parque, alquilar un espacio a un precio asequible o elegir abandonar el parque y recibir un pago por la casa móvil con acuerdo de reubicarse.”

"El miedo también es estar adonde nos vayamos o que nos muevan otra vez. Comienzo de direcciones escuelas nuevas para los niños", dijo Artemia.

El jueves 16 de mayo a las 5:30 p.m., en el Salón Comunitario de Buena Vista, residentes podrán participar en una sesión sobre este proyecto.