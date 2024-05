Oficial recibió múltiples impactos de bala tras tiroteo en San José

El oficial que sufrió heridas potencialmente mortales en un tiroteo el jueves en la noche se encuentra en estado crítico y fue transportado justo Regional Medical Valley Center al este de San José.

La policía informó que el agente recibió múltiples disparos en la parte superior del cuerpo, en la rodilla y en el muslo.

Sus compañeros compartieron que al oficial lo llaman cariñosamente "el novato" porque solo ha estado en la policía por un año.

Telemundo 48 estuvo en el hospital donde acudieron varias patrullas de la policía, un vehículo de la Oficina del Alguacil del condado Santa Clara, y varios oficiales monitoreando la zona.

A las afueras de hospital hablamos con personas quienes lamentan lo sucedido.

"Los agentes de policía salen a su trabajo y no saben cómo van a regresar a su casa. Las familias tienen que estar preocupadas y se tiene que hacer algo en esos medios porque pues no estamos no estamos viviendo otros tiempos como le digo", dijo Sergio Ochoa, residente de San José.

Paul Joseph, jefe interino de la policía, expresó que espera que el oficial sobreviva a sus heridas.