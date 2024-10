Alcalde de San José pide la renuncia a Omar Torres tras ser acusado de delitos sexuales

Matt Mahan, alcalde de San José y miembros del Concilio le pidieron el miércoles la renuncia al concejal Omar Torres luego de que fuese acusado de tener conducta sexual inapropiada que involucraría a menores de edad.

Mahan, la vicealcaldesa Rosemary Kamei, el concejal Sergio Jiménez, el concejal David Cohen, el concejal Peter Ortiz, el concejal Dev Davis, el concejal Bien Doan, el concejal Domingo Candelas, la concejal Pam Foley y el concejal Arjun Batra emitieron un comunicado en el que expresaron:

“Todos vivimos en una nación en la que somos inocentes hasta que se demuestre nuestra culpabilidad; eso se aplica a todas las personas de nuestra ciudad, incluidas las que ocupan cargos electos. Estamos en medio de una investigación activa y en curso, y a medida que nuestro departamento de policía descubra la verdad, esa verdad se compartirá con la comunidad. Dada la naturaleza espantosa de las propias palabras de Omar Torres y las acusaciones en su contra, creemos que ha perdido la confianza de la comunidad y ya no puede servir eficazmente a los residentes del Distrito 3. Como sus propias palabras ponen en tela de juicio su capacidad para liderar y tomar decisiones en nombre de la comunidad, le pedimos que renuncie”.

La investigación del caso inició cuando Torres denunció ante la policía de San José la supuesta extorsión de la que estaba siendo víctima por parte de un hombre identificado como Terry Beeks.

Durante la investigación, autoridades descubrieron mensajes de texto entre Torres y Beeks en los que sostenían conversaciones sexuales explícitas relacionadas a la fotografía de un menor.

Los mensajes de texto continuaron, y en ellos hablaron sobre la visita que Torres haría a Chicago durante la Convención Nacional Demócrata donde pensaban verse.

En otro mensaje de texto se puede leer “u got any homies under 18” que se traduce a “¿tienes amigos menores de 18?”.

Durante el mes de agosto de este año Torres reportó la extorsión a la policía acusando a Beeks de amenazarlo con publicar fotos y videos de él desnudo si no le pagaba.

De acuerdo a la declaración jurada, Torres le dijo a la policía que ya le había pagado a Beeks $22,000.