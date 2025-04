Último adiós a joven nicaragüense asesinado durante intento de robo en Oakland

La familia de Derbing Alvarado, el joven nicaragüense que murió baleado tras ser asaltado en Oakland, le dio el último adiós durante el sepelio que se llevó a cabo el lunes en la Iglesia Santa Elizabeth en Oakland.

“En mis oraciones le pido a Dios que les dé fuerza porque yo sé lo que están sintiendo”, aseguró Virginia Gaitán, residente de Oakland.

El caso conmovió tanto a la comunidad que personas que no conocían al joven acudieron al funeral y se unieron en oración.



“Es una tragedia muy grande y no me quiero imaginar cómo está la mamá, los papás. Cómo se han de sentir, mi más sentido pésame para ellos”, dijo Remedios Hernández, residente de Oakland.



Los seres queridos de Derbing tienen previsto enterrarlo el martes.

“Nomas decirle a la mamá, a María José, que lo sentimos mucho, que estamos con ella”, afirmó Tita Hernández, amiga de la familia.



La vida del estudiante de la preparatoria Cristo Rey de la Salle fue arrebata el pasado 17 de marzo.



Según la policía, Derbing caminaba por la calle 100 camino a jugar fútbol con sus amigos, cuando dos delincuentes armados intentaron robarle su mochila a plena luz del día.



“Que venga un vago y haga eso, es injusto. Alguien que no le gusta trabajar, porque eso sucedió por alguien que no le gusta trabajar, le gusta lo fácil para que le hayan quitado la vida de esa manera”, aseveró María Josephson, pariente de Derbing.



El adolescente estaba por cumplir 16 años en abril. Ahora sus seres queridos lo recuerdan como un joven estudioso con muchos sueños que ya no podrá cumplir.

“Es algo muy doloroso porque es un joven que apenas estaba empezando su vida y no creo que merecía esto que le pasó”, expresó Remedios Hernández, residente de Oakland.



Hace poco más de una semana, las autoridades arrestaron a un joven, de 16 años, por el homicidio, y la investigación continúa sur curso.