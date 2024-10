Detalles perturbadores en el caso del concejal de San José, Omar Torres, por conducta sexual inapropiada

Documentos de la corte, revelados el jueves, dieron a conocer mensajes de texto perturbadores entre el concejal de San José Omar Torres y un hombre quien presuntamente lo estaba extorsionando.

En estos documentos, Torres aseguró ser la víctima en este caso y que se comunicó con la policía porque estaba siendo extorsionado.

La declaración jurada confirmó el chantaje, pero también reveló detalles sobre una relación entre Torres y un hombre de Chicago de nombre Terry Beeks quien ahora tiene, 21 años, pero podría haber sido menor de edad cuando inició la relación.

Según los documentos Torres se habría comunicado con la policía de San José el 29 de agosto para reportar la extorsión y esa investigación terminó con la inspección del celular de Beeks.

Durante la investigación se determinó que torres le habría mandó a Beeks una foto de su hijo autista, 11 años en febrero del 2022. Esa conversación es inocente, sin embargo, luego cambia en torno a los genitales del menor y otra discusión más amplia sobre tamaños de penes.

Los mensajes de texto continuaron hasta el 8 de abril de ese mismo año cuando hablaron sobre la visita que Torres haría a Chicago durante la Convención Nacional Demócrata donde pensaban verse.

En otro mensaje de texto se puede leer “u got any homies under 18” que se traduce a “¿tienes amigos menores de 18?”.

Durante el mes de agosto de este año Torres reportó la extorsión a la policía acusando a Beeks de amenazarlo con publicar fotos y videos de él desnudo si no le pagaba.

De acuerdo a la declaración jurada, Torres le dijo a la policía que ya le había pagado a Beeks $22,000.

Hasta el momento Torres no ha hecho una declaración al respecto, pero después de ser detenido por la policía la semana pasada dijo en parte:

“Voy a ser absolutamente claro – estas acusaciones son completamente falsas… esta detención fue basada en desinformación proveída a agentes de orden en respuesta a un reporte policial que yo hice en contra de un individuo por extorsión y acoso, y es un acto intencional de venganza por parte de esta persona.”

Tras darse a conocer esta información, el presidente de la Asociación de Policías de San José, Steve Slack, emitió un comunicado pidiendo la renuncia inmediata de Torres:

“Omar Torres debe renunciar de inmediato y afrontar las consecuencias de su presunta conducta repugnante, que incluye la explotación sexual de menores, el pago de dinero para encubrirlo y el detalle de sus hazañas sexuales con un niño autista. Debe renunciar, y esta investigación también debe centrarse en los colegas de Torres y en la administración de la ciudad y buscar las respuestas a estas preguntas: “Quién lo sabía y cuándo lo supieron”.