Bloquean posible reubicación de vendedores del mercado La Pulga de San José

Vendedores de La Pulga en San José aseguraron estar en el limbo luego de que una ley estatal bloqueara una posible reubicación del mercado.

“Que se preocupen por nosotros porque no nada más es mi familia la que depende de esto, porque si nosotros no vendemos también dos o tres familias no comen, no trabajan”, aseguró Cayetano Araujo Hernández, vendedor.

Desde hace 35 años Cayetano ha trabajado en el mercado vendiendo lo que él llama “los mejores snacks mexicanos”, pero al saber que una ley estatal podría evitar la reubicación de más de 450 vendedores a un nuevo terreno le preocupa.

“El lugar ya no lo había prometido ya hace tres años, y pues es lo único que tienen, nada más ahorita lo que dicen es que no hay presupuesto”, afirmó Cayetano.

La propiedad donde podrían ser reubicados los vendedores, solía ser un vertedero de basura, pero según la ciudad les tomaría años en reparaciones y limpieza debido a la contaminación.

“Hay una ley estatal que dice que cualquier propiedad que tenga la ciudad debe destinarse a viviendas asequibles, lo cual por ahora impediría la reubicación de los vendedores al terreno de Singleton”, explicó Peter Ortiz, concejal del Distrito 5 de San José. “La ciudad presentará una exención a un miembro de la legislatura estatal para que considere la idea de darle también prioridad a los vendedores”.

En caso de que este terreno todavía no esté listo, ¿cuál sería el futuro de los vendedores?

“Ponerle un pronóstico de 3 a 5 años que vamos a estar ahí en el sitio de la Berryessa, por eso igual los invitamos que vengan que disfruten de La Pulga”, indicó Roberto González, presidente de la Asociación de Vendedores de La Pulga de San José.



González agregó que se expondrá este caso ante el Concejo de la ciudad.

“Para seguir esta lucha, seguir esta abogacía por una Pulga en San José”, expresó González.