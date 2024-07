Residentes se resguardan del calor extremo en San José

Algunos residentes de San José han optado por acudir a los centros de enfriamiento para resguardarse de las altas temperatura que se registran en la región.

El Centro Comunitario Roosevelt es una de las ubicaciones que está prestando apoyo a las personas.

“Esto es muy importante porque no podemos aguantar el calor, no podemos, tenemos alta presión, tenemos diferentes enfermedades y no podemos tener una sombra o algo, no todos, pero muchos tenemos que venir aquí”, indicó Francisco Quintero, residente.

Francisco, a sus 90 años, dijo que tomó el bus por casi 40 minutos para venir a este centro de enfriamiento. Explicó que en su casa no tiene aire acondicionado, solo un abanico. Por lo que no podrá aguantar las temperaturas de estos días.

“La ciudad de San José está operando tres centros de enfriamiento empezando hoy 2 de julio hasta el 6 de julio, este sábado, abiertos de la 1:00 p.m., a las 9:00 p.m., incluido el 4 de julio. Cada vez que hay una ola de calor como esta la ciudad abre los centros de enfriamiento donde va a haber agua embotellada disponible, internet gratis y enchufes para cargar sus dispositivos”, explicó Elizabeth Castro, vocera de la ciudad.

Las tres ubicaciones de los centros de enfriamiento de San José son, en el centro Comunitario Camden al sur de la ciudad, en el parque y granja Emma Prusch al este de San José y el Centro Comunitario Roosevelt en el centro de la ciudad.

El Centro Roosevelt además es el único que permite el acceso a mascotas siempre y cuando el dueño se comprometa a mantenerlos con correa, permitiendo descansar en el aire fresco, con juegos de mesa o viendo una película

“Todos los centros comunitarios de la ciudad están abiertos sus horas regulares, normalmente hasta las 6:00 p.m., la gente también puede ir a esos centros para buscar refugio igual que a las librerías que están abiertas también en sus horas normales”, dijo Castro.

Estos centros de enfriamiento son los únicos que están abiertos hasta las nueve de la noche.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Yo les digo que vengan a refrescarse un rato aquí en lo fresco, es gratis”, dijo Francisco.

No hay ningún requisito de entrada, cualquier persona puede venir. No piden identificación ni hacen preguntas.

Puedes entrar cuanto tiempo necesites, además de tomar toda el agua embotellada que desees para mantenerte hidratado.

Para más ubicaciones de centros de enfriamiento a lo largo del Área de la Bahía haz clic aquí.