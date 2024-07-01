Listado de centros de enfriamiento en el Área de la Bahía

Una advertencia por calor excesivo fue emitido el lunes debido a las altas temperaturas que se esperan se registren a lo largo del Área de la Bahía, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Se espera que algunas ciudades se registren temperaturas en los 100 grados.
Estas condiciones estarán presentes en la región hasta el sábado.
Abajo encontrarás un listado de los centros de enfriamiento por condados:
CONDADO ALAMEDA
- Eastmont Branch Library: 7200 Bancroft Ave. #211, Oakland
- Dimond Branch Library: 3565 Fruitvale Ave., Oakland
- César E. Chávez Branch Library: 3301 E. 12th St., Oakland
- Brookfield Branch Library: 9255 Edes Ave., Oakland
- Asian Branch Library: 388 Ninth St., Oakland
- San Leandro Public Library: 300 Estudillo Ave., San Leandro
- Livermore Public Library: 1188 S. Livermore Ave., Livermore
CONDADO CONTRA COSTA
Noticias
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CONDADO MARÍN
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CONDADO NAPA
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SAN FRANCISCO
- Main Library: 100 Larkin Street
- Chinatown/Him Mark Li Branch Library: 1135 Powell Street
- Glen Park Branch Library: 2825 Diamond Street
- Mission Bay Branch Library: 960 Fourth Street
- North Beach Branch Library: 850 Columbus Avenue
- Potrero Hill Branch Library: 1616 20th Street
CONDADO SAN MATEO
- Atherton Library: 2 Dinkelspiel Station Lane
- Belmont Library: 1110 Alameda de las Pulgas
- Twin Pines Community Center: 20 Twin Pines Lane, Belmont
- Burlingame Main Library: 480 Primrose Road
- Burlingame Easton Library: 1800 Easton Drive
- Brisbane Library: 163 Visitacion Avenue
- Daly City Library: Westlake Branch, 275 Southgate Ave.; John Daly Branch, 13 Hillside; Bayshore Branch, 460 Martin St.; Serramonte Branch, 40 Wembley Drive
- East Palo Alto Library: 2415 University Avenue
- East Palo Alto Senior Center: 560 Bell Street
- Foster City Library: 1000 East Hillsdale Boulevard
- Half Moon Bay Library: 620 Correas Street
- Menlo Park Main Library: 800 Alma Street
- Menlo Park Library, Belle Haven Branch: 413 Ivy Drive
- Millbrae Library: 1 Library Avenue
- North Fair Oaks Library: 2510 Middlefield Road, Redwood City
- Pacifica Sanchez Library: 1111 Terra Nova Boulevard
- Pacifica Sharp Park Library: 104 Hilton Way
- Portola Valley Library: 765 Portola Road
- Redwood City Public Library: 1044 Middlefield Road
- Redwood City Library, Redwood Shores Branch: 399 Marine Parkway
- Redwood City Library, Schaberg Branch: 2140 Euclid Avenue
- Canada College Library: 4200 Farm Hill Blvd., Redwood City
- Skyline College Library: 3300 College Drive, San Bruno
- San Bruno Library: 701 Angus Avenue
- San Mateo City Main Library: 55 W. Third Avenue
- San Mateo City Library, Marina Branch: 1530 Susan Court
- San Mateo City Library, Hillsdale Branch: 205 W. Hillsdale Boulevard
- College of San Mateo Library: 1700 W. Hillsdale Blvd., Building 9
- San Carlos Library: 610 Elm Street
- South San Francisco Main Library: 840 W. Orange Avenue
- South San Francisco Library, Grand Avenue Branch: 306 Walnut Avenue
- Woodside Library: 3140 Woodside Road
CONDADO SANTA CLARA
- Central Park Library, Santa Clara
- Cupertino Library
- Gilroy Library
- Los Altos Library
- Milpitas Library
- Mission Branch Library, Santa Clara
- Morgan Hill Library
- Santa Clara Community Recreation Center
- Santa Clara Senior Center
- Saratoga Library
- Sunnyvale Library
- Woodland Library, Los Altos
CONDADO SOLANO
- Benicia Library: 150 E. L Street
- Dixon Library: 230 N. First Street
- Vacaville Public Library, Cultural Center: 1020 Ulatis Drive
- Vacaville Public Library, Town Square: 1 Town Square Place
- Fairfield Civic Center Library: 1150 Kentucky Street
- Fairfield Cordelia Library: 5050 Business Center Drive
- Law Library, Hall of Justice: 600 Union Ave., Fairfield
- Suisun City Library: 601 Pintail Drive
- Rio Vista Library: 44 S. Second Street
- Springstowne Library: 1003 Oakwood Ave., Vallejo
- JFK Library: 505 Santa Clara St., Vallejo
CONDADO SONOMA
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Para obtener más información sobre los centros de enfriamiento a lo largo del estado haz clic aquí.