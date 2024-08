Familiares identifican a mujer arrollada mortalmente en San José

Familiares y amigos se reunieron el lunes para honrar la memoria de la mujer que fue arrollada el domingo en la madrugada frente a una vivienda en San José.

Cerca de 50 personas se reunieron en el lugar donde fue hallada Daisy Castillo, quien fue identificada por sus amistades y familiares.

Una amiga de Daisy, quien prefirió no ser identificada, dijo que la última vez que la vio estaba con su novio.

“Ella estaba molesta, estaba muy molesta. Estaban discutiendo por celos y yo le dije que si quería irse conmigo y ella dijo que no. Me dijo ´amiga tú sabes que yo lo amo´ y se fue con él y dijo ´ya vamos a descansar´”, relató la amiga de Daisy.

Autoridades informaron que llegaron al área de 33rd Street y Marburg Street el domingo después de recibir un reporte de una persona en el suelo.

Al llegar a la escena hallaron a una mujer sangrando e inconsciente que fue traslada a un hospital donde perdió la vida.

Un video de una cámara de vigilancia mostró el momento en el que la mujer fue atropellada.

Horas después una persona de interés se entregó a las autoridades y determinaron que se trataba de un homicidio.

Magda Hidalgo, amiga de Daisy, indicó que la consideraba como una hermana.

“Ella fue la que me hizo venir a San José, vine por ella aquí no tenía a nadie. Me vine por ella me dijo ´vamos a sacar un apartamento juntas´. Yo estaba pasando por una situación y ella me apoyó, en ese entonces no conocía a nadie. En ese momento fue mi primer amiga y ha sido lo único”, aseguró Hidalgo.

Daisy dejó a una hija.

“La niña está destrozada obviamente la familia está destrozada. A mi particularmente me conmovió mucho la niña porque se me acercó, me abrazó. Es una niña no sé qué decirle le dije ´mami tu mamá te ama´. Ella no paraba de llorar, pero es una niña cómo se le explica”, informó Hidalgo.

Si tienes información sobre el caso comunícate con la policía de San José.