San Francisco requerirá el refuerzo de la vacuna para oficiales de policía y trabajadores de la salud

San Francisco ahora requerirá que la policía en ciertos entornos y otras personas en lugares de trabajo de mayor riesgo estén vacunados con el refuerzo de la vacuna antes del 1 de febrero, anunció la ciudad el miércoles, ya que la variante Ómicron causa estragos en todo el país.

La medida se produce más de una semana después de que el gobernador Gavin Newsom anunciara que el estado requerirá que los aproximadamente 2.5 millones de trabajadores de la salud de California reciban sus vacunas de refuerzo para el 1 de febrero o se arriesgarán a perder sus trabajos.

Los requisitos de San Francisco, que también abarcan a los trabajadores de la salud, enumeran las profesiones que no están dentro del orden del estado. Los cambios en la orden de salud afectan tanto a la ciudad como al condado San Francisco.

La orden de salud ahora incluye requisitos de refuerzo para las personas que trabajan en entornos de mayor riesgo, incluidos centros de atención para adultos, programas diurnos para adultos, consultorios dentales, trabajadores de atención médica domiciliaria y farmacéuticos, así como trabajadores que visitan dichos entornos, como oficiales de policía, paramédicos, técnicos de emergencias médicas y abogados cuyos clientes se encuentran en las cárceles.

El departamento de salud pública de San Francisco también se unió a otros condados del Área de la Bahía para revocar exenciones ordenar el uso de mascarillas para personas completamente vacunadas en oficinas y gimnasios. A partir de las 12:01 a.m., del jueves, todo el mundo debe usar tapabocas en interiores en entornos no domésticos.

San Francisco también requerirá que los asistentes y el personal de los mega eventos en interiores tengan sus inyecciones de refuerzo a partir del 1 de febrero.

Las tasas de casos de COVID-19 se han disparado en todo el país en las últimas semanas, estableciendo nuevos récords en todo el país. California fue el primer estado en llegar a 5 millones de casos confirmados, según datos estatales publicados el martes. En San Francisco, la tasa de casos promedio de siete días fue de 398 el 31 de diciembre, rompiendo el promedio máximo del aumento del delta.

El miércoles, California tuvo un promedio de siete días de más de 10,000 casos por día y 42 muertes, según cifras del Departamento de Salud Pública.

El lenguaje de la orden de salud de 42 páginas de San Francisco es vago y ya ha creado confusión entre los socorristas del área, quienes se opusieron firmemente a los requisitos iniciales de la vacuna. Tampoco quedó claro de inmediato si los requisitos de refuerzo también se aplican a los bomberos, que también son técnicos de emergencias médicas o paramédicos. El sindicato del Departamento de Bomberos de San Francisco dijo que está analizando la nueva orden para ver cómo podría afectar a sus miembros.

La oficina de la alcaldesa y el Departamento de Salud Pública no proporcionaron aclaraciones de inmediato el miércoles a The Associated Press.

La orden dice que se requieren refuerzos antes del 1 de febrero para trabajadores como paramédicos, técnicos de emergencias médicas, oficiales de policía y otras fuerzas del orden, y abogados que visitan las cárceles, incluso si no están estacionados permanentemente o asignados regularmente a entornos de alto riesgo "pero que en el desempeño de sus funciones puede ingresar o trabajar en (entornos de alto riesgo) incluso de manera intermitente u ocasional o por períodos cortos ".

La orden define los entornos de alto riesgo como entornos de atención o de vida que involucran a muchas personas, incluidos hospitales generales de cuidados intensivos, centros de enfermería especializada, centros de cuidados intermedios, centros de cuidados residenciales para ancianos, refugios para personas sin hogar, cárceles y centros de justicia juvenil.

"Trabajar juntos en las estrategias más efectivas para mitigar la propagación de COVID en realidad requiere que la Ciudad levante el teléfono o se reúna con sus empleados antes de declarar unilateralmente edictos o apresurarse a presionar el botón del pánico", Tony Montoya, presidente de la Policía de San Francisco Oficiales de la Asociación, dijo en un comunicado: "Es lamentable que se nos envíen por correo electrónico 40 páginas de jerga médica sin tener en cuenta las muchas preguntas que puedan tener nuestros miembros. Esperamos más de nuestros líderes de la ciudad y también debería hacerlo el público ".

Los modelos de California predicen aumentos graduales en las hospitalizaciones y las admisiones en cuidados intensivos durante el próximo mes, aunque el sitio web advierte que "los detalles emergentes sobre la variante Omicron pueden aumentar la incertidumbre de los pronósticos".

Es probable que el estado tenga alrededor de 6,100 pacientes hospitalizados a fines de enero, frente a los más de 5,000 al miércoles. Se espera que haya 400 pacientes más en la UCI, aproximadamente 1.400, frente a los 1.000 actuales.

Eso está muy por debajo de las casi 22,000 hospitalizaciones máximas y casi 5,000 pacientes de la UCI en enero pasado.

Pero el R-efectivo que mide las tasas de infección está nuevamente por encima de 1 en todo el estado y en las regiones del Área de la Bahía de San Francisco y el Sur de California. Se mantiene por debajo de 1 en las regiones del Gran Sacramento, el Norte de California y el Valle de San Joaquín. Cualquier valor superior a 1 significa que aumentará el número de personas infectadas.

En el condado Los Ángeles, los funcionarios de salud pública informaron el miércoles 16,510 nuevos casos, una de las cifras diarias más altas de la pandemia.

También el miércoles, la representante estadounidense de California, Doris Matsui, anunció que dio positivo por COVID-19 en un caso importante. La congresista recibió su vacuna de refuerzo en septiembre y dijo que está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado.