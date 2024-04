“Su cuerpo estaba en llamas”: guardia de seguridad salva a una persona en incendio en Oakland

Un guardia de seguridad salvó a una persona que se encontraba dentro de una vivienda mientras se incendiaba el miércoles en Oakland.

El siniestro ocurrió en un edificio ubicado entre 61th Street y Martin Luther Kin Way.

Juan Melgoza, guardia de seguridad, iba conduciendo cuando vio el incendio y decidió detenerse para ayudar.

"Mire que había dos personas tratando de entrar al departamento, que estaba la puerta abierta, pero no podían entrar porque había mucho humo", relató Juan.

Él aseguró que esas dos personas ya habían escapado del incendio, trataban de entrar al apartamento en llamas para rescatar a un amigo que aún estaba atrapado adentro.

"Decidí agarrar mi linterna para alumbrar adentro del apartamento y le grité a la persona que estaba adentro si podía ver la luz de la linterna", explicó Juan.

Con la luz de la linterna, este buen samaritano, afirmó que guió al hombre hacia una ventana.

"Cuando la persona se acercó a la ventana lo que hice fue que le extendí mi manos para halarlo y cuando lo hale todavía la persona estaba en llamas, parte de su ropa y su piel en llamas", recordó Juan.

El hombre dijo que corrió hacia allí para agarrar un extintor y así apagar las llamas.

Fotos del interior muestran cómo el fuego se extendió por el apartamento vacío, quemando casi todas las superficies.

Kalila Kirk, vecina, afirmó haber escuchado gritos de ayuda.

“Escuché gritos y lo que sonaba como mis vecinas diciendo "oh no, oh no", indicó Kirk.

Cuando comenzó el incendio, la unidad estaba siendo renovada por un equipo de construcción de tres miembros,

Los tres fueron llevados al hospital, dos permanecen hospitalizados, uno con lesiones leves y el otro en condición crítica.

El Departamento de Bomberos de Oakland está investigando cómo comenzó el incendio, agregando que parece que se estaban utilizando productos químicos de limpieza en ese momento.

"El fuego se extinguió relativamente rápido. Parecía más bien un incendio repentino. Una gran y rápida ráfaga de energía rompió las ventanas, mucho humo, una pequeña cantidad de fuego", explicó James Brown, jefe de los bomberos.

Por su parte, Juan se enorgullece de estar siempre preparado, y aseguró estar contento de haber estado allí para ayudar.