Invalidan firmas para proponer ley de control de rentas en Redwood City

El movimiento que busca el control de la renta en Redwood City aseguró que no se dará por vencido a pesar de recibir una noticia preocupante por parte del Departamento de Elecciones del condado San Mateo.

Este departamento les informó que muchas firmas que ellos recolectaron durante varios meses supuestamente no calificaron para poder someter una propuesta a la boleta electoral del mes noviembre.

“No, no vamos a parar, nuestra comunidad sigue sufriendo, las familias siguen en la calle, no podemos parar no podemos decirles a ellos que esto no va a pasar”, dijo Trinidad Villagómez, líder de Fe en Acción.

En mayo, Telemundo 48 estuvo presente cuando el movimiento Control de Renta para Redwood City entregó a la ciudad 6,406 firmas de las cuales solo tenían requerido presentar 4,370, sin embargo, más de 2,300 de estas firmas no calificaron y en este momento todavía no está claro qué va a suceder.

“Estamos en el proceso de que ellos nos entreguen los papeles de las personas que supuestamente ellos argumentan que no están registradas para poder verificar”, indicó Villagómez.

La diferencia es de 275 firmas que necesita ahora la medida para aparecer en la boleta electoral de noviembre.

Una vez que reciban los documentos, afirmaron que llamarán a quienes firmaron y quienes supuestamente no calificaron, para corroborar lo que argumenta el Departamento de Elecciones.

Los activistas también indicaron que estarán en comunicación con los miembros del Concejo de Redwood City y los supervisores del condado San Mateo.

“Aquí en Redwood City no hay un control que proteja a nuestras familias que están siendo desplazadas y que están sufriendo los aumentos excesivos, un 10% es demasiado”, aseveró Villagómez.

“este año si ya subió más! pero si queremos que se baje la renta porque nosotros si tenemos necesidad”

El movimiento Control de Renta para Redwood City aseguró que continúa en pie con su objetivo.

“vamos a llevar una verificación bien minuciosa y específica para poder dar el seguimiento”, dijo Villagómez.

En un comunicado, el Departamento de Elecciones del condado San Mateo aclaró lo siguiente:

“Después de una revisión minuciosa de cada una de las firmas, determinamos que muchos de quienes firmaron la petición no están registrados para votar en la jurisdicción de Redwood City”.

Aún no saben cuándo recibirán las firmas no autorizadas por parte del Departamento de Elecciones, pero aseguraron que harán todo lo que esteé en sus manos para que la propuesta sea sometida a votación.