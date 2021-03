Preocupación ante el alto número de estudiantes que abandonan la escuela en la Bahía

La deserción escolar se está intensificando cada vez más debido a las dificultades que algunas familias presentan para mantener a sus hijos recibiendo clases en línea debido a la pandemia.

En el Área de la Bahía hay muchos estudiantes que están perdiendo clases o simplemente han abandonado la escuela.

“Desafortunadamente nuestros padres han perdido sus trabajos y han tenido que mudarse del área”, aseguró Corina Herrera, miembro de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Alum Rock en San José.

Cuando esto ocurre, en muchas ocasiones las familias no inscriben a sus hijos de inmediato en las escuelas provocándoles así un retraso en la educación. Esto también está ligado a que muchas de estas familias no tienen acceso a equipos tecnológicos para que los niños puedan atender a las clases.

“No es que no quieran, pero si me sacó del internet lunes, martes, miércoles y el jueves, ya no voy mejor, me quedo a ayudarle a mi mamá en la casa y a veces nuestros papas trabajan dos turnos y todo eso también afecta” , indicó Herrera.

Un reporte de la Organización Join Venture Sillicon Valley en el Área de la Bahía incluyendo los condados Santa Clara y San Mateo, así como las ciudades de Fremont, Newwark, Union City y Scotts Valley indicó que la tasa de deserción escolar en preparatoria el año pasado fue en promedio del 11.2%, mientras que a nivel estatal es de 8.9%.

Otro de los problemas que muchas familias enfrentan, es la dificultad de ayudar a sus hijos con las tareas y trabajar a la misma vez, llegando en muchos casos, a no sentirse capacitados para hacerlo.

“Se me hace muy difícil, pues no es como me enseñaban a mí”, aseguró una madre de familia.

Por su parte, maestros aseguran que la enseñanza en el aula de clases es importante, ya que pueden detectar e intervenir cuando un alumno está registrado en algún programa para acudir a tomar sus clases.

Desde el año 2012 que no se registraba este problema en el Área de la Bahía.