“Mi corazón está con él”: habla madre de panadero mexicano arrollado en San Francisco

Un panadero inmigrante lucha por su vida tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en San Francisco.

Telemundo 48 habló vía telefónico con la mamá de Jesús Zamudio, quien se encuentra en México.

"Muy desconcertada no puedo ir porque no tengo recursos es un chamaco noble, social, responsable, no se metía con nadie quisiera estar con él, pero no puedo", expresó Margarita Zamudio, madre del padre de familia.

El accidente ocurrió el domingo en la madrugada mientras Jesús se dirigía a su trabajo en Bobs Donuts a bordo de un scooter.

Jesús fue trasladado al hospital donde se encuentra en estado grave.

"El golpe en la cabeza fue muy duro, le tuvieron que abrir para meterle los tratamientos, lo tienen sedado, mueve sus manos pero cuando le dan órdenes no hay comunicación", relató Robert Vallejo, gerente Bob's Donuts.

Su ausencia es devastadora en su lugar de trabajo ubicado en Baker Street.

Julieta González, trabajadora, aseguró extrañar sus conversaciones.

“Siempre me dice que quiere aprender a bailar la música, le gusta, lo espero para enseñarle”, afirmó Julieta.

Jesús mantenía con su trabajo a su esposa, madre e hijos de tan solo 3 y 5 años de edad.

La propietaria de la cadena de Donuts abrió una cuenta GoFundMe para ayudarlo con los gastos.

La policía de San Francisco aún no ha arrastrado al conductor

Por su parte, la madre de Jesús no pierde la esperanza en que su hijo se recuperar y saldrá adelante.

"Que le eche ganas que mi mente y mi corazón, y la de sus hijos están con él", aseveró Margarita.