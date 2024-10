Kuali Salsa te lleva  a explorar sabores explosivos de la sazón mexicana

La idea que tuvo una pareja mexicana durante la pandemia se convirtió en un reconocido negocio llamado Kuali Salsa en Oakland.

“Esta salsa hecha artesanalmente, nuestros ingredientes provienen de México, incluyendo la sal y la consistencia, el picor que nosotros le damos a Kuali ha sido un éxito muy grande porque hacemos que la gente reconecte los sabores auténticos mexicanos”, explicó Rodrigo Cruz, dueño del negocio.

Rodrigo nació en México y emigró a Estados Unidos en 2006, trabajó en una empresa de alimentos.

“Al llegar a Estados Unidos aquí a California me doy cuenta que hacía falta un poquito de sabor, un poquito de sabores más auténticos con más picor”, dijo Rodrigo.

Por lo que un día decidió poner en práctica lo que había aprendido de su madre, la elaboración de salsas.

“Y aprendí a hacer estas salsas y recuerdo que una de las cosas que mi mamá me decía, ´si una salsa no pica, no es salsa´”, enfatizó Rodrigo.

A raíz de ese concepto comenzó junto con su esposa la elaboración de salsas, las que vendía a familiares y amigos.

“Pues yo le dije a mi esposo, si tu estas dispuesto deja ver qué puedo hacer con las redes sociales con Instagram y a ver si puedo crear un interés a lo que es la salsa y que la gente quiera comprar la salsa”, indicó Janeen Mendoza Cruz, dueña del negocio.

Podemos decir que cada salsa llevaba un poquitín de paciencia para los esposos Cruz, se trataba de darse a conocer para crear un mercado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Era la salsa macha, era tu salsa verde cruda, salsa rostizada, salsa habanero y diferentes sabores, estilos de salsa que difícilmente se pueden conseguir acá”, aseguró Rodrigo.

A cuatro años de haber iniciado su negocio, Kualia Salsa se está posicionando en el paladar de sus clientes.

El nombre Kuali proviene del nahuatl que significa bueno y el colibrí.

“Y el colibrí significa mi mamá, siempre me daba la historia mi mamá que, si veías un colibrí porque alguien del otro lado te está cuidando”, relató Rodrigo.

Cada salsa promete satisfacer a los paladares más exigentes, son elaboradas en Oakland y cada sábado puedes encontrarlos en el edificio del Ferry en San Francisco o en su página web https://kualisalsa.com/ .