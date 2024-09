Trágica muerte de madre tras ser atropellada en Burlingame

Una madre soltera hispana perdió la vida mientras intentaba cruzar una calle en Burlingame. Familiares cercanos a ella dicen que esta madre deja a una pequeña con necesidades especiales. Hablamos con su sobrina quien describió los momentos cuando Yolanda Villar perdió la vida.

"Y nada más bajaron la mirada y yo sabía, fue cuando supe que ya había fallecido, y nos dijeron que murió en el impacto. Y nos preguntaron que si queríamos pasar a verla pero que su cara había quedado completamente desfigurada”. Así es como Arli Torres describe los momentos al llegar al hospital donde habían llevado a su tía Yolanda Villar después de haber sido arrollada por un vehículo el 12 de septiembre en Burlingame alrededor de las 6:12 p.m.

Arli asegura que esa noche Yolanda salió a caminar por la avenida Península y la calle Dwight, pues le estaba ayudando a su sobrino Ricardo a buscar un apartamento donde vivir. Minutos antes de llegar al lugar, Yolanda estaba hablando por teléfono con la mamá de Arli cuando escuchó lo inesperado.

"Todo estaba bien y de repente escucho un sonido como muy fuerte y entonces pensó se acaba chocar con otro caro. Y de repente escucha en el background que la gente le estaba diciendo, ‘Yolanda por favor, Yolanda estás sangrando, estás sangrando”, dijo Arli.

Los familiares de Yolando nos dijeron que ellos pusieron notas en cada esquina de la zona del accidente. Una de esas notas dice: "Como madre soltera Yolanda lo dio todo por su hija Stephanie quien tiene necesidades especiales, dedicando su corazón y alma a ser su mayor apoyo y fuente de amor incondicional".

“Y le dijo, ‘Tía Blanca, porque me hizo esto mi mamá, porque me dejó’ y mi mamá le dijo, ‘No mi vida, tu mamá no te dejó, tu mamá siempre va a estar contigo’”.

Yolanda era originaria de la Ciudad de México, y desde que llegó a este país trabajaba como niñera y además tenía a su pequeña Stephanie, una niña de 18 años quien tiene necesidades especiales.

Según la investigación preliminar de la policía de San Mateo, el vehículo viajaba desde Delaware dirección norte y giraba a la izquierda hacia Península.

La familia nos dice que abrió una cuenta en línea y ahora espera la ayuda de la comunidad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Ella era todo para nosotros y nunca esperaba nada a cambio, ella siempre dejaba todo lo que ella estaba haciendo por ayudar”, dijo Arli.